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Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО

Сьогодні 17:59 Андрій Дунець 1123 0
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО
#Вікінг, #Ліга конференцій, #Спарта

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій норвезький Вікінг приймав чеську Спарту. Захисник гостей Давід Ганцко запам'ятає цю гру надовго.

На 92-й хвилині поєдинку, коли команди вже подумки готувались до овертайму, словацький захисник Спарти віддав занадто слабкий пас на свого голкіпера. Нападники Вікінга миттєво скористалися помилкою Ганцко - Маї Траоре зробив рахунок 2:1, оформивши вихід норвежців до наступного раунду.

Відео

Нагадаємо, у цей самий день українець Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного.

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