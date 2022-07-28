Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Владислав Кочергін відзначився голом у другому матчі Ліги конференцій поспіль - знову постраждала казахстанська Астана.

Півзахисник польського Ракува на 16-й хвилині перехопив м'яч біля чужого штрафного майданчика і через кілька миттєвостей пробив. Гол вийшов дуже красивим.

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Гол Кочергіна став єдиним у зустрічі, а сам Владислав був замінений на 70-й хвилині на Байора Чижа. Ракув пройшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій - перемога з рахунком 5:0 за двома зустрічами.

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