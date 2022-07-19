Каррі стане ведучим церемонії ESPY Award

Лауреати ESPY визначаються голосуванням уболівальників

Джерело - ESPN.

Розігруючий Голден Стейт Стефан Каррі стане ведучим 30-ї церемонії ESPY, яка відбудеться завтра, 20 липня.

Про це повідомляє ESPN.

ESPY Award - нагорода, яка присуджується американським телеканалом ESPN провідним спортсменам та командам за календарний рік, що минув.

Лауреати ESPY визначаються голосуванням уболівальників.

Каррі раніше двічі визнавався найкращим гравцем НБА за версією ESPY (2015, 2021), а також найкращим спортсменом серед чоловіків (2015).

Цього року Стефен претендує на кілька нагород, включно з нагородою найкращого гравця НБА.

Нагадаємо, Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022.