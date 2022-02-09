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Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

Сьогодні 18:15 Андрій Твердохліб 307 0
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Айлін Гу перемогла в змаганнях із біг-ейру, принісши Китаю золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні. 18-річна Айлін народилася та виросла в США, усе життя живе в Сан-Франциско та мала виступати за свою Батьківщину на Олімпійських іграх. Однак спортсменка несподівано вирішила виступати за Китай, звідки походить її мати.

"Я пишаюся, що представлятиму Китай на Олімпіаді-2022 у Пекіні, – написала дівчина в головній китайській соцмережі Weibo. – Я сподіваюся, що через захоплення екстремальними видами спорту люди США та Китаю зможуть краще зрозуміти один одного, налагодити контакт та потоваришувати".

"Коли я у США, я – американка. Коли я у Китаї – китаянка", - говорить дівчина. Цікаво, що закони КНР забороняють подвійне громадянство. Але сама Гу не відповідає на запитання щодо цього.

Айлін навчається в одному із найпрестижніших ВУЗів світу - Стенфордському університеті та... є однією із провідних моделей світу. У неї контракт з агентством IMG Models Айлін співпрацює з найвідомішими брендами світу: Tiffany's, Victoria's Secret, Louis Vuitton, годинник IWC.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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