Гвоздик пояснив, чому Усик уже перевершив досягнення Кличків

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) досяг більше успіхів, ніж брати Клички, оскільки став абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категорія.

Про це він сказав для Sport-Express.UA.

"Усик вже давно перевершив братів Кличків. Після першого бою з Ф’юрі Усик став абсолютом у супертяжах, до цього був у крузервейті, а брати Клички ніколи не були абсолютами, хоча вони дали величезний поштовх для розвитку боксу в Україні", – заявив Гвоздик.

Також він поділився думкою про реванш українця та Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

"Якщо у першому бою були сюрпризи, як з одного, так і з іншого боку, то в реванші все було очікувано. Сашко просто виконав свою роботу і здобув впевнену перемогу. Реванш був більш рівний, напружений, але Усик переміг без питань", – сказав Олександр.

Нагадаємо, Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.