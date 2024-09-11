Як електрик Сергійко тренував Кличка

Яскрава історія від першого тренера мера Києва

На початку своєї спортивної кар’єри Віталій Кличко поєднував зайняття боксом та кікбоксингом.

Перші успіхи прийшли в кікбоксингу — у грудні 1991 року українець став чемпіоном світу. Тренував Віталія Володимир Золотарьов, який розповів Чемпіону яскраву історію про свого підопічного.

"Під час тренувань з кікбоксингу ми з Віталіком відпрацьовували удари ногами, – пригадує Золотарьов. – Я з маківарою (тренажер на відпрацювання ударів) нерідко відлітав до іншого кута рингу – така божевільна була сила ударів у 20-річного Кличка.



Я спеціально набрав ваги – щоб мене не хитало з боку в бік при відпрацюванні таких ударів. Але все одно зайняття нагадували мені День космонавтики. Причому відчувати себе космонавтом було боляче і не дуже приємно.

І тут я помітив, що електрик Сергій, який працював у будівлі нашої зали, постійно приходить подивитися на тренування. Уважно стежить за кожним ударом Віталія. Вибравши момент, підійшов до нього і запитав, чи не хоче він на наступному занятті потримати лапи.

Сергійко спалахнув "Невже можна?!". Я його психологічно підтримав: "Звичайно, будеш другим тренером".



На наступне тренування Сергій прилетів, як на крилах. Вручив йому маківару, Віталій почав бити. Дивлюся, після перших ударів електрик почав відскакувати на кілька метрів і помітно хмурніти. Буквально за півтори хвилини довелося його замінив – бачив, що він уже тримався з останніх сил. А після закінчення заняття сказав йому: "Ось і перше тренування, Сергійко, пройшло. Завтра продовжимо".



Після цього Сергій наче випарувався. Не бачив його, напевно, близько місяця. Нарешті ідентифікував вдалині його силует, підійшов до нього і з напускною строгістю почав вичитувати. Мовляв, як так можна, тренер повинен щодня на тренуваннях працювати. Сергій у відповідь тільки втомлено махнув рукою. Сказав, що вже на своєму першому занятті отримав травму – у нього тріщина в ребрі, тож із тренерською кар'єрою він закінчує та збирається зосередитися на своїй основній роботі електрика".