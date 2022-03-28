Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора, який грає на правах оренди за Лех, відвідав вихованців академії Динамо.
Юні вихованці київського клубу під час війни в Україні перебралися до Польщі, де займаються на базі Заглембе.
.@zaglebie_eu informuje, że młodych piłkarzy @DynamoKyiv odwiedził reprezentant Polski 🇵🇱 i piłkarz Dynama - Tomasz Kędziora ⚽️.— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 27, 2022
📸 materiały klubowe pic.twitter.com/Yho0SxTuRq
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