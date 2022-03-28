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Кендзера у Польщі зустрівся з вихованцями Динамо

Сьогодні 12:21 Віктор Слюсаренко 102 0
Захисник киян підтримав юних футболістів
Кендзера у Польщі зустрівся з вихованцями Динамо
#Динамо Київ, #Томаш Кендзьора

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора, який грає на правах оренди за Лех, відвідав вихованців академії Динамо.

Юні вихованці київського клубу під час війни в Україні перебралися до Польщі, де займаються на базі Заглембе.

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