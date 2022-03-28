Захисник киян підтримав юних футболістів

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора, який грає на правах оренди за Лех, відвідав вихованців академії Динамо.

Юні вихованці київського клубу під час війни в Україні перебралися до Польщі, де займаються на базі Заглембе.

.@zaglebie_eu informuje, że młodych piłkarzy @DynamoKyiv odwiedził reprezentant Polski 🇵🇱 i piłkarz Dynama - Tomasz Kędziora ⚽️.



📸 materiały klubowe pic.twitter.com/Yho0SxTuRq — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 27, 2022

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua