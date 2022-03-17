Лех орендував захисника Динамо

27-річний правий захисник Динамо Томаш Кендзьора скористався дозволом ФІФА на зміну клубу через війну в Україні та перебрався до польського Леха.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Угода передбачає оренду до кінця сезону.

"Мені тут дуже зручно. Я мав задоволення грати за Лех, пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників. Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи", - заявив Кендзьора.