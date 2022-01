Білоруський біатлоніст Антон Смольський втратив лижу на першому колі мас-старту у рамках сьомого етапу Кубка світу в італійському Антгольці.

Після того, як екіпірування відкріпилося від черевика спортсмена, литовець Вітаутас Строля зумів його зловити і віддати назад Смольському.

Smolski loses his ski - and Strolia helps, picking it up! 💥



This is what we call sportsmanship and fair play! 🔥



Watch on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/WnBBWwdFQA