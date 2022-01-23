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Білоруський біатлоніст загубив лижу під час гонки Кубка світу

Сьогодні 11:17 Віктор Слюсаренко 64 0
Білоруський біатлоніст загубив лижу під час гонки Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Білоруський біатлоніст Антон Смольський втратив лижу на першому колі мас-старту у рамках сьомого етапу Кубка світу в італійському Антгольці.

Після того, як екіпірування відкріпилося від черевика спортсмена, литовець Вітаутас Строля зумів його зловити і віддати назад Смольському.

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