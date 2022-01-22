Долль виграв мас-старт на Кубку світу в Антгольці

Результати мас-старту

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці відбувся чоловічий мас-старт (15 км).

Перемогу у гонці здобув німець Бенедикт Долль, який на 31 секунду випередив норвежця Йогганеса Бо. Третім прийшов Стурла Гольм Легрейд.

Кубок світу

Сьомий етап, Антгольц

Мас-старт, чоловіки

22 січня

1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+1+0) 37:14.9

2. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+1+1) +31.3

3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія, 0+2+0+1) +1:28.8