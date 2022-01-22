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Долль виграв мас-старт на Кубку світу в Антгольці

Сьогодні 14:29 287 0
Результати мас-старту
Долль виграв мас-старт на Кубку світу в Антгольці
#Йоганнес Бо, #Кубок світу з біатлону, #Долль

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці відбувся чоловічий мас-старт (15 км).

Перемогу у гонці здобув німець Бенедикт Долль, який на 31 секунду випередив норвежця Йогганеса Бо. Третім прийшов Стурла Гольм Легрейд.

Кубок світу
Сьомий етап, Антгольц
Мас-старт, чоловіки
22 січня
1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+1+0) 37:14.9
2. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+1+1) +31.3
3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія, 0+2+0+1) +1:28.8
4. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+2+0) +1:34.7
5. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+1+2+0) +1:35.2
6. Теро Сеппала (Фінляндія, 0+1+0+2) +1:42.1
Раніше українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці.
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