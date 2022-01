Перша ракетка світу Новак Джокович залишив Австралію.

Тенісист вилетів із Мельбурна та прилетів до Дубаю (ОАЕ). В аеропорту серба зустріли фанати, які підтримали його після депортації з Австралії та пропуску Australian Open.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH