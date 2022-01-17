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Фанати зустріли Джоковича у Дубаях після депортації з Австралії

Сьогодні 12:22 Віктор Слюсаренко 107 0
Тенісиста в аеропорту зустріли фанати
Фанати зустріли Джоковича у Дубаях після депортації з Австралії
Фото Getty Images
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович залишив Австралію.

Тенісист вилетів із Мельбурна та прилетів до Дубаю (ОАЕ). В аеропорту серба зустріли фанати, які підтримали його після депортації з Австралії та пропуску Australian Open.

Раніше три судді Федерального суду Австралії підтримали ухвалене у п'ятницю рішення міністра імміграції про анулювання візи Новака Джоковича з міркувань суспільного інтересу.

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