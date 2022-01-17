Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович залишив Австралію.
Тенісист вилетів із Мельбурна та прилетів до Дубаю (ОАЕ). В аеропорту серба зустріли фанати, які підтримали його після депортації з Австралії та пропуску Australian Open.
JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH— Dan Murphy (@dan_murphy) January 17, 2022
Раніше три судді Федерального суду Австралії підтримали ухвалене у п'ятницю рішення міністра імміграції про анулювання візи Новака Джоковича з міркувань суспільного інтересу.
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