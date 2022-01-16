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Джокович програв другу апеляцію та буде депортований з Австралії

Сьогодні 10:09 34 0
Перша ракетка світу пропустить Australian Open
Джокович програв другу апеляцію та буде депортований з Австралії
#Новак Джокович

Джерело - isport.ua.

Три судді Федерального суду Австралії підтримали ухвалене у п'ятницю рішення міністра імміграції про анулювання візи Новака Джоковича з міркувань суспільного інтересу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причини одноголосного рішення суду будуть опубліковані найближчими днями.

Перша ракетка світу повинен був у понеділок, 17 січня, розпочати свій шлях до рекордного 10-го титулу Australian Open і 21-го Великого шлема, але, схоже, що тепер його замінять у розіграші.

Апеляційне слухання в неділю вранці надійшло за рішенням міністра імміграції Австралії Алекса Хоука в п'ятницю скасувати візу 34-річного серба вдруге на підставі здоров'я та доброго порядку.

Наразі Джоковичу загрожує трирічна заборона на в'їзд до Австралії, і йому буде дозволено повернутися лише за переконливих обставин, які торкаються національних інтересів.

Раніше влада Австралії вдруге анулювала візу Джоковича.

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