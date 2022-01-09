Хто безкоштовно підпише Кіліана Мбаппе цього літа

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Беттінгові сайти настільки впевнені, що Кіліан Мбаппе підпише контракт із "Реалом" влітку цього року, що наразі ви навіть не зможете зробити ставку на такий результат. Ставки на майбутнє Мбаппе були доступні аж до кінця літнього трансферного вікна 2021 року, коли лише одна команда – “Лос Бланкос” – виглядала готовою і здатною вести бізнес з Парі Сен-Жермен. Коефіцієнт на те, що Мбаппе переїде саме до Мадриду, був на рівні 2 до 5.

На велике збентеження президента Реала Флорентіно Переса, французька сторона відмовилася прийняти вражаючу пропозицію в розмірі 200 мільйонів євро за гравця, у якого закінчується контракт і який буде доступний безкоштовно влітку 2022 року.

Перес висловив своє розчарування з приводу того, що власники ПСЖ відмовилися вести бізнес, коли це мало економічний сенс. Він висунув саркастичне припущення, що ймовірно, катарський мільярдер отримає задоволення від безкоштовного переходу Кіліана.

Але чи дійсно Мбаппе перейде до Реалу? Чи настільки 100-процентною є ця вірогідність, як всі припускають? Одна з причин, чому команда з Бернабеу хотіла заплатити за нього 200 мільйонів євро під час останнього трансферного вікна, полягала в тому, щоб вкрасти супер крутого форварда у інших зацікавлених сторін, таких як Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі.

Мадрид досі залишається серед світових футбольних грандів, продемонструвавши свої наміри справжньою пропозицією влітку. Мбаппе в свою чергу публічно визнав, що був готовий піти, якби ПСЖ виявив бажання його відпустити. Проте Реал не є сьогодні тією силою, якою був два-три роки тому, і якщо він не справить жодного враження в Лізі чемпіонів цього сезону, то Мбаппе може легко повернути голову до будь-якого з топових клубів Прем'єр-ліги. Бо саме вони здатні зрівнятися або покращити розмір заробітної плати, що пропонував Мадрид.

Справді, якщо подивитися на прямі шанси на перемогу у Лізі чемпіонів, очікується, що клуби Прем'єр-ліги знову домінуватимуть на останніх етапах цього сезону. Нещодавно я писав про коефіцієнти на наступного переможця найпрестижнішого клубного турніру Європи. Попереду Ман Сіті, Ліверпуль та Челсі, діючий чемпіон. Мадридського Реалу немає серед головних фаворитів. Тому, якщо вірити цим ймовірностям, Мбаппе цілком може вирішити відкласти до кращих часів свій омріяний перехід на Бернабеу.

Окрім Реала, більшість розмов про наступний крок Мбаппе насправді крутилися навколо Ліверпуля. До цього закликав “червоних” і рекордсмен-бомбардир клубу - Ян Раш. Але реальність така, що власників клубу, швидше за все, відлякують вимоги Мбаппе щодо заробітної плати. Враховуючи його талант, вік і комерційну цінність, Мбаппе може розраховувати на відшкодування в розмірі 400 тисяч євро на тиждень. Це при умові, що його трансфер буде коштувати Ліверпулю “0”. Але це було б насмішкою над поточною структурою заробітної плати мерсисайдців.

Таким чином, Манчестер Сіті, схоже, є набагато більш вірогідним місцем призначення для Мбаппе, а багаті на нафтові гроші чемпіони Прем’єр-ліги мають набагато сильнішу позицію, щоб йти на фінансові ризики, ніж Ліверпуль. Однак Пеп Гвардіола дуже прискіпливий, коли справа доходить до ролі форварда в його команді, і можна тільки здогадуватися, чи приведе його улюблений стиль до придбання Кіліана Мбаппе.

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