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Топ-5 найбільш несподіваних перемог в історії сучасного спорту

Вчора 22:46 Harry BettMan 111 0
Топ-5 найбільш несподіваних перемог в історії сучасного спорту
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Один з провідних ірландських гемблінгових новостійних ресурсів днями опублікував незвичний рейтинг, в якому перелічив 19 найбільших, на його думку, переможних несподіванок в історії спорту. Переглянувши цей матеріал, я вирішив поділитися з вами головною п’ятіркою подій, адже мова про надвисокі букмекерські коефіцієнти, які зіграли.

5 місце - 2019 рік, Джеймс Кехілл переміг Ронні О’Саллівана

Ронні О'Салліван виграв шість титулів чемпіона світу з снукеру, лише на одну перемогу відстаючи від Стівена Хендрі в рейтингу всіх часів. Багато хто вважає “Ракету” найкращим гравцем у снукер усіх часів. Тому для всіх було таким великим шоком, коли О’Саллівана викинув з чемпіонату світу 2019 року невідомий аматор. Коефіцієнт на перемогу Джеймса Кехілла був 22/1.

Тим не менш він переміг “маестро” у першому раунді в Шеффілді з рахунком 10 - 8. Кехілл вів на протязі матчу з рахунком 8-5, але імпульс від О'Саллівана привів до рівного рахунку 8-8. Наступні два фрейми виграв 23-річний спортсмен, створивши найбільшу сенсацію в історії снукеру.

4 місце - 1985 рік, перемога Бориса Бекера на Вімблдоні

На той час, коли він повісив ракетку в 1999 році, Борис Беккер виграв шість титулів Великого шолома, в тому числі три на Вімблдоні. Його перший титул у 1985 році був приголомшливим досягненням, коли 17-річний хлопець став першим несіяним гравцем, який виграв одне з найпрестижніших змагань у спорті.

Пет Кеш, Джиммі Коннорс, Джон МакІнрой, Іван Лендл, Матс Віландер і Кевін Керрен були більш шановані успіхом, ніж Беккер, але тріумфував саме німець. Після того, як він отримав трофей після перемоги над Курреном у фіналі, один анонімний фанат отримав значний несподіваний прибуток – перед турніром він поставив 10 000 фунтів стерлінгів на те, щоб Беккер пройде весь шлях з коефіцієнтом 18/1.

3 місце - 2021 рік, перемога Емми Радукану на US OPEN

Емма Радукану зробила собі ім’я на Вімблдоні 2021, пройшовши від кваліфікації до четвертого раунду на рідній землі, але кілька місяців потому вона захопила світ тенісу штурмом, вигравши US Open з коефіцієнтом 400/1.

У віці лише 18 років масштаб її досягнень можна кількісно оцінити за багатьма статистичними даними, які з’явилися після її перемоги з рахунком 6-4 6-3 над канадійкою Лейлою Фернандес на корті Флашінг Медоуз. Вона стала першим учасником кваліфікації у відкритій ері, який дійшов до фіналу Великого шолома, врешті вигравши його, не програвши жодного сету протягом усього турніру. Можливо, вона вийшла у фінал, як незначний фаворит перед Фернандес, займаючи 150 місце у світі до початку US Open 2021 року.

Але Радукану в кінцевому підсумку отримала призовий фонд у 2 мільйони фунтів стерлінгів. Вона стала першим гравцем, який виграв шолом лише з другої спроби – попередній рекорд був у четвертій спробі, встановлений Монікою Селеш та Б’янкою Андрееску. Перемігши на Відкритому чемпіонаті США 2021 року, Емма Радукану, створила найбільш неймовірну перемогу всіх часів у жіночому виді спорту. 

2 місце - Лестер Сіті виграв Прем'єр-лігу сезону 2015/16

Я вже писав про цю видатну перемогу. Лестер уник вильоту до Чемпіоншипу у сезоні 2014/15, вигравши сім з останніх дев’яти матчів, щоб здійснити одну з найвражаючих великих втеч у Прем’єр-лізі. Клаудіо Раньєрі змінив Найджела Пірсона на посаді менеджера влітку і зробив ще більше диво в сезоні 2015/16. На початку сезону шанси “Лисиць” на перемогу були на рівні 5000/1. Але завдяки здібностям Джеймі Варді, хитрості Ріада Мареза та майстерності Н’Голо Канте, Лестер приголомшив футбольний світ, фінішувавши на першому місці з відривом у 10 очок.

1 місце - 1990 рік, перемога Бастера Дугласа над Майком Тайсоном



Майк Тайсон був непереможним, беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі. Бастер Дуглас був аутсайдером, чия опозиція на рингу мала послужити м'якою розминкою для майбутнього бою Тайсона з Евандером Холіфілдом. Коефіцієнт на перемогу Дугласа дорівнював 42/1.

Очікувалося, що Тайсон, який всіма вважався найкращим боксером у світі, легко здолає свого співвітчизника. Ларрі Мерчант і Джим Лемплі, два аналітика, які працювали на HBO, зайшли так далеко, що заявили, що, на їхню думку, бій закінчиться за 90 секунд. Натомість це протистояння пішло не за сценарієм. Дуглас рішуче розпочав, одразу давши Тайсону зрозуміти, що все буде не так просто. Поки чемпіон намагався знайти свій ритм, Дуглас належним чином зріс у впевненості. Нокаутуючий удар, завданий ним в 10-му раунді, залишається одним з найнезвичайніших моментів в історії боксу.

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