Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 11:06 10034
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
Сьогодні 22:03 154
Серія А. Ювентус - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:46 824
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Сьогодні 18:26 3700
Французький клуб цікавиться Довбиком
Сьогодні 17:11 778
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 16:00 5255
Ярославський анонсував нові трансфери Металіста
Сьогодні 15:11 600
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 14:31 82184 3
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 11:49 3472
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:23 14389
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона Harry BettMan
Сьогодні 22:03 151
Легенді київського Динамо Головку - 50
Легенді київського Динамо Головку - 50 Максим Буйдин
Сьогодні 21:18 4701
43 роки від народження золотого голосу українського біатлону. ВІДЕО
43 роки від народження золотого голосу українського біатлону. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:07 3331
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:26 3699
Лунін: Чудова командна робота і йдемо далі
Лунін: Чудова командна робота і йдемо далі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:23 267
У Китаї випустили кліп зимової Олімпіади-2022
У Китаї випустили кліп зимової Олімпіади-2022 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:05 184
Переможний триочковий кидок захисника Г'юстона потрапив до ТОП-10 моментів дня у НБА
Переможний триочковий кидок захисника Г'юстона потрапив до ТОП-10 моментів дня у НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:38 232
Даллас вивів з обігу номер Дірка Новіцкі
Даллас вивів з обігу номер Дірка Новіцкі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:05 188
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Валерій Ручка
Сьогодні 09:51 4599
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:00 487 2
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:06 8636 5
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 05:57 3835
М'яч влетів у дев'ятку воріт: Лунін пропустив гол у Кубку Іспанії
М'яч влетів у дев'ятку воріт: Лунін пропустив гол у Кубку Іспанії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 01:11 3399
Лунін у неймовірному стрибку врятував Реал від пропущеного гола
Лунін у неймовірному стрибку врятував Реал від пропущеного гола Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:30 3839
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб Harry BettMan
Вчора 22:38 204
Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19
Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Вчора 21:32 282
Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя
Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя Андрій Твердохліб
Вчора 20:57 350
Захисник Колорадо закинув неймовірну шайбу у ворота Чикаго
Захисник Колорадо закинув неймовірну шайбу у ворота Чикаго Віктор Слюсаренко
Вчора 20:39 634
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли Андрій Твердохліб
Вчора 20:14 294
Російський голкіпер назвав Бубку та Блохіна найвеличнішими російськими спортсменами
Російський голкіпер назвав Бубку та Блохіна найвеличнішими російськими спортсменами Андрій Твердохліб
Вчора 19:22 989
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
23:10 Баскетбол Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів 33
22:55 Футбол Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії 753
22:40 Футбол Спеція - Верона 1:2. Огляд матчу 79
22:25 Футбол Анчелотті задоволений грою Луніна 130
22:11 Баскетбол Мілвокі відрахував зіркового Казінса 119
22:03 Блог Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона 154
21:55 Футбол Спортінг - Вільярреал 2:1. Огляд матчу. Переможний гол забив українець 198
21:46 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE 824
21:40 Футбол Три клуби АПЛ хочуть підписати Ремзі 144
21:30 Футбол Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло, Мілан переміг Рому. Результати 20 туру Серії А 1092
21:18 Блог Легенді київського Динамо Головку - 50 4703
21:12 Біатлон Жіноча гонка переслідування: Де дивитися онлайн п’ятий етап Кубку світу з біатлону 170
20:40 Футбол Сассуоло - Дженоа 1:1. Огляд матчу 282
20:25 Футбол Фонсека може очолити російський клуб 304
20:11 Баскетбол Харківські Соколи отримали технічну поразку у Кубку України 195
19:55 Футбол Колишній хавбек Шахтаря веде переговори із Галатасараєм 505
19:38 Футбол Лаціо - Емполі 3:3. Огляд матчу 223
19:09 Біатлон Чоловіча гонка переслідування: Де дивитися онлайн п’ятий етап Кубку світу з біатлону 262
19:07 Блог 43 роки від народження золотого голосу українського біатлону. ВІДЕО 3332
18:40 Футбол Сампдорія - Кальярі 1:2. Огляд матчу 202
18:26 Футбол Чоботенко може перейти до СК Дніпро-1 300
18:26 Блог Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера 3700
18:10 Футбол Прикарпаття підписало колишнього гравця Кременя 239
17:55 Футбол Обамеянг заразився COVID-19 перед стартом Кубку африканських націй-2021 180
17:41 Біатлон Одиночна змішана естафета: Де дивитися онлайн п’ятий етап Кубку світу з біатлону 254

Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона

Сьогодні 22:03 Harry BettMan 154 0
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Завдяки трансферу динамівця Миколенка до Евертону, ця команда тепер знаходиться під щільною увагою українських вболівальників та експертів. Ну а я, звісно ж, бачу весь світ крізь призму беттінгу і тому не міг пройти повз новину, яка засвітилася у британській пресі. А її, пресу, дуже турбує зараз питання: хто стане наступним тренером Евертона?

Єдиний раз, коли ім’я Рафаеля Бенітеса співали на "Гудісон Парк" у цьому сезоні, це коли "Ліверпуль" у грудні розгромив своїх сусідів з рахунком 4-1. І співали тоді зовсім не фани синіх, а лише червоних, які знущалися з своїх одвічних суперників по мерсисайдському дербі. Призначення іспанця було непопулярним в Евертоні з самого початку, а останні результати лише посилили невдоволення вболівальників.

Я переглянув останні коефіцієнти на топових сайтах для ставок на одну з найбільших управлінських посад у Англійськійі Прем’єр-ліги. Відхід Марселя Брендса, колишнього футбольного директора, минулого місяця, здавалося, свідчив про те, що Бенітес виграв ще одну внутрішню гру. Але тренери в кінцевому підсумку оцінюються за тим, як команда працює на полі, і власники "Евертона" можуть бути змушені діяти рішуче, якщо "Іриски" опустяться ближче до зони вильоту.

В останніх 12 матчах команда здобула лише одну перемогу і це призвело до того, що "Евертон" опустився на 15-е місце. І хоча Бенітеса вразила криза з великою кількістю травмованих футболістів, після досить яскравого початку сезону було дуже мало позитивних результатів. Поразка від Халл Сіті в третьому раунді Кубка Англії може означати кінець перебування іспанця в Гудісоні.

Данець Каспер Хюльманд є фаворитом 3/1 на зміну Бенітесу. Він чудово попрацював на Євро-2020, провівши свою країну до півфіналу, незважаючи на шок від зупинки серця у Крістіана Еріксена в їхньому стартовому матчі. Не менш вражаючою була його робота у кваліфікації чемпіонату світу. Данія стильно забронювала собі місце у Катарі, вигравши дев'ять з 10 матчів і пропустивши лише три м'ячі, що є другим найкращим результатом у обороні в Європі.

Руні (7/2) також навряд чи зараз стрибне з корабля. Він зробив фантастичну роботу в Дербі Каунті; Ремс опинилися б у верхній половині таблиці, відстаючи від плей-оф усього на сім очок, якби не відрахування 21 очка. Якщо Бенітес протримається до кінця кампанії, Руні, безсумнівно, буде зацікавлений у тому, щоб очолити клуб, в якому він починав ще у дитинстві. Однак поки що він повністю зосереджений на своїй посаді у Східному Мідлендсі.



Акції жодного тренера за останні місяці не впали так, як акції Нуну Еспіріто Санто. Португальця пов'язували з вакансією в "Гудісон Парк" минулого літа. Аж доки "Тоттенхем Хотспур" замінив його після того, як він не зміг досягти з клубом жодної з головних цілей. Все почалося добре з перемоги над "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 у перші вихідні, але це було рідкісним яскравим явищем у невтішному правлінні.

Нуну ніколи не виглядав добре для Тоттенхема, як і Бенітес для Евертона. Але це не означає, що він поганий тренер. Він привів "Вовків" до двох поспіль сьомих місць у своїх перших двох сезонах у Прем'єр-лізі. Під його керівництвом на минулому терміні команда трохи застаріла, але це не повинно дискредитувати його попередні досягнення. Вболівальники "Евертона", безсумнівно, погодяться на те, щоб потрапити в першу сімку.

От така трійця тренерів серед фаворитів і можливо, якщо зміна станеться, це може позначитися на долі українця Миколенка, адже запрошували його під модель гри Бенітеса і не факт, що все залишиться так само при зміні на тренерському містку.



Інші матеріали блогу “Betting world”:

Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі

Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()