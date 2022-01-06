Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона

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Завдяки трансферу динамівця Миколенка до Евертону, ця команда тепер знаходиться під щільною увагою українських вболівальників та експертів. Ну а я, звісно ж, бачу весь світ крізь призму беттінгу і тому не міг пройти повз новину, яка засвітилася у британській пресі. А її, пресу, дуже турбує зараз питання: хто стане наступним тренером Евертона?

Єдиний раз, коли ім’я Рафаеля Бенітеса співали на "Гудісон Парк" у цьому сезоні, це коли "Ліверпуль" у грудні розгромив своїх сусідів з рахунком 4-1. І співали тоді зовсім не фани синіх, а лише червоних, які знущалися з своїх одвічних суперників по мерсисайдському дербі. Призначення іспанця було непопулярним в Евертоні з самого початку, а останні результати лише посилили невдоволення вболівальників.

Я переглянув останні коефіцієнти на топових сайтах для ставок на одну з найбільших управлінських посад у Англійськійі Прем’єр-ліги. Відхід Марселя Брендса, колишнього футбольного директора, минулого місяця, здавалося, свідчив про те, що Бенітес виграв ще одну внутрішню гру. Але тренери в кінцевому підсумку оцінюються за тим, як команда працює на полі, і власники "Евертона" можуть бути змушені діяти рішуче, якщо "Іриски" опустяться ближче до зони вильоту.



В останніх 12 матчах команда здобула лише одну перемогу і це призвело до того, що "Евертон" опустився на 15-е місце. І хоча Бенітеса вразила криза з великою кількістю травмованих футболістів, після досить яскравого початку сезону було дуже мало позитивних результатів. Поразка від Халл Сіті в третьому раунді Кубка Англії може означати кінець перебування іспанця в Гудісоні.

Данець Каспер Хюльманд є фаворитом 3/1 на зміну Бенітесу. Він чудово попрацював на Євро-2020, провівши свою країну до півфіналу, незважаючи на шок від зупинки серця у Крістіана Еріксена в їхньому стартовому матчі. Не менш вражаючою була його робота у кваліфікації чемпіонату світу. Данія стильно забронювала собі місце у Катарі, вигравши дев'ять з 10 матчів і пропустивши лише три м'ячі, що є другим найкращим результатом у обороні в Європі.

Руні (7/2) також навряд чи зараз стрибне з корабля. Він зробив фантастичну роботу в Дербі Каунті; Ремс опинилися б у верхній половині таблиці, відстаючи від плей-оф усього на сім очок, якби не відрахування 21 очка. Якщо Бенітес протримається до кінця кампанії, Руні, безсумнівно, буде зацікавлений у тому, щоб очолити клуб, в якому він починав ще у дитинстві. Однак поки що він повністю зосереджений на своїй посаді у Східному Мідлендсі.





Акції жодного тренера за останні місяці не впали так, як акції Нуну Еспіріто Санто. Португальця пов'язували з вакансією в "Гудісон Парк" минулого літа. Аж доки "Тоттенхем Хотспур" замінив його після того, як він не зміг досягти з клубом жодної з головних цілей. Все почалося добре з перемоги над "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 у перші вихідні, але це було рідкісним яскравим явищем у невтішному правлінні.



Нуну ніколи не виглядав добре для Тоттенхема, як і Бенітес для Евертона. Але це не означає, що він поганий тренер. Він привів "Вовків" до двох поспіль сьомих місць у своїх перших двох сезонах у Прем'єр-лізі. Під його керівництвом на минулому терміні команда трохи застаріла, але це не повинно дискредитувати його попередні досягнення. Вболівальники "Евертона", безсумнівно, погодяться на те, щоб потрапити в першу сімку.



От така трійця тренерів серед фаворитів і можливо, якщо зміна станеться, це може позначитися на долі українця Миколенка, адже запрошували його під модель гри Бенітеса і не факт, що все залишиться так само при зміні на тренерському містку.





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