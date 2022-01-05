Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Вчора 17:40 930
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Сьогодні 22:38 83
Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубка Іспанії
Сьогодні 21:14 290
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Сьогодні 20:14 196
Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів була неймовірним психологічним ударом
Сьогодні 16:44 219
Чуже достроково покинув Дніпро-1
Сьогодні 12:41 592
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:26 10742
Помер легендарний лікар Динамо
Сьогодні 11:55 1376
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 11:40 6808
Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу
Сьогодні 11:11 441
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб Harry BettMan
Сьогодні 22:38 80
Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19
Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:32 113
Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя
Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:57 183
Захисник Колорадо закинув неймовірну шайбу у ворота Чикаго
Захисник Колорадо закинув неймовірну шайбу у ворота Чикаго Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:39 316
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:14 196
Російський голкіпер назвав Бубку та Блохіна найвеличнішими російськими спортсменами
Російський голкіпер назвав Бубку та Блохіна найвеличнішими російськими спортсменами Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:22 450
Колишній боєць UFC сфотографувалася у напівпрозорій сукні
Колишній боєць UFC сфотографувалася у напівпрозорій сукні Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:06 756
Чемпіонка US Open-2017 1-го січня одружилася з футболістом
Чемпіонка US Open-2017 1-го січня одружилася з футболістом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:03 306
Син російського олігарха очолив СКА та зганьбився під час першого інтерв'ю
Син російського олігарха очолив СКА та зганьбився під час першого інтерв'ю Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:25 1344
Хавбек Шахтаря організував благодійний матч у Бразилії
Хавбек Шахтаря організував благодійний матч у Бразилії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:14 284
Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO
Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:28 927
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому Андрій Твердохліб
Вчора 18:55 896 1
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі Harry BettMan
Вчора 18:50 534
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 1280
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 8755
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
23:14 Футбол Бешикташ переміг Антальяспор по пенальті та виграв Суперкубок Туреччини 63
23:02 Футбол Дружина Зінченка: В агента мого чоловіка є чого повчитися 129
22:56 Футбол Барселона вирвала перемогу в Лінареса, Реал Сосьєдад переграв Леганес. Результати 1/16 Кубка Іспанії 416
22:47 Футбол Шевченко: Буду разом зі своїми хлопцями на матчі проти Сассуоло 114
22:38 Блог Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб 83
22:22 Футбол Картахена - Валенсія 1:2. Огляд матчу 104
22:08 Футбол Мессі прилетів до Парижа і повернеться до загальної групи ПСЖ 119
21:52 Футбол Динамо проведе контрольний матч із Буде-Глімт на зборі в Іспанії 153
21:32 Блог Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19 115
21:31 Футбол Леганес - Реал Сосьєдад 2:3. Огляд матчу 143
21:14 Футбол Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубка Іспанії 290
21:05 Баскетбол Київ-Баскет здолав Хмельницький та вийшов у чвертьфінал Кубка України 227
21:03 Футбол Зінченко назвав YouTube-канали, які дивиться 276
20:57 Блог Філігранна техніка, феноменальні голи та увага ТОП-клубів Європи: Самба Діалло святкує 19-річчя 183
20:55 Футбол Ярославський: Вже 100 разів казав, що я не олігарх 303
20:39 Блог Захисник Колорадо закинув неймовірну шайбу у ворота Чикаго 317
20:35 Футбол Шевченко здав негативний тест на ковід напередодні матчу з Сассуоло 303
20:20 Футбол МЮ може запросити Ікарді, якщо Кавані чи Марсьяль підуть узимку 204
20:14 Блог Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли 196
20:01 Футбол Дружина Зінченка: На власному YouTube-каналі я була змушена зробити паузу 300
20:01 Футбол Бутко може перейти в Чорноморець 297
19:50 Баскетбол Дніпро знищив СумДу та вийшов у чвертьфінал Кубка України 364
19:29 Футбол Реал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе 231
19:22 Блог Російський голкіпер назвав Бубку та Блохіна найвеличнішими російськими спортсменами 451
18:59 Футбол Дженоа Шевченка контактувала з агентом Кулусевскі 263

Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб

Сьогодні 22:38 Harry BettMan 83 0
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Футболіст Джек Вілшир, який за свою 13-річну кар’єру встиг пограти за Вест Хем Юнайтед, Борнмут, Болтон Вондерерс та найбільше за лондонський Арсенал, а ще провів 34 матчі за національну збірну Англії, об’єднав зусилля з букмекерською компанією PeddyPower заради повернення власної кар’єри у правильне русло.

Річ у тім, що доволі досвідчений гравець не знайшов собі клуб перед стартом сезону 2021/2022 і опинився на кілька місяців у незвичній для себе ролі вільного агента. І от коли підійшов час зимового трансферного вікна Вілшир та PeddyPower “запиляли” гумористичне відео та запустили його у власних соцмережах. У певних колах таку акцію, від якої виграють обидві сторони, називають кросс-маркетингом.

Британський ставочний оператор PeddyPower відомий у себе на батьківщині саме подібними жартівливими маркетинговими кампаніями. Опубліковане відео з Вілширом у головній ролі, який збирається нагадати світу, що він все ще не вийшов на пенсію, дійсно має допомогти виправити становище гравця. Адже по перше за подібне промо йому капне трохи грошенят від букмекера, а по друге, клуби АПЛ мають згадати про нього і почати перемовини.

Відео вийшло прикольним і висміює багато стереотипів, що оточують гравців у відставці. Починається все з того, що Вілширу та його агенту в офісі PaddyPower два маркетологи озвучують план повернення у футбол.

Прес-секретар Paddy Power каже таке: "Джек Вілшир насправді ще не пішов з футболу – хто знав?! Але він все ще крутий професіонал, тому ми хотіли зробити все, щоб допомогти йому повернутися в гру. Але бути крутим у футболі просто більше не допоможе – ви повинні досягти успіху в інших сферах, наприклад, мати мільйони підписників в Instagram або знімати, як ви снідаєте для свого каналу TikTok".

Вілшир одразу реагує на пораду і починає знімати відоси для соцмереж. Все обіграно кумедно і весело. Незважаючи на те, що у ролику говорять, що його кар’єра закінчена, Вілшир закінчує відео словами: "Джек Вілшир. Придатний, готовий і доступний для пропозицій". І наостанок від гравця звучить вбивча фраза, так би мовити, гумористична вишенька на торті: “Тiльки не Тоттенхем”.

Може хто не в курсі - у Британії Тоттенхем вважають нефартовим клубом і фанати всіх інших команд полюбляють тролити “шпор”. До того ж Арсенал, з яким насамперед асоціюється кар'єра Вілшира - є головним принциповим суперником Тоттенхема, а їхні матчі називають північно-лондонським дербі.

Рекомендую відео до перегляду всім, хто полюбляє справжній британський гумор та знає хоч трохи слів англійською. А особливо рекомендую маркетологам українських букмекерських контор, що знімають всіляку епічну 3-D фігню замість живих і дотепних роликів.

Дивитись відео тут >>>

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі

Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()