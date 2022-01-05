Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб

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Футболіст Джек Вілшир, який за свою 13-річну кар’єру встиг пограти за Вест Хем Юнайтед, Борнмут, Болтон Вондерерс та найбільше за лондонський Арсенал, а ще провів 34 матчі за національну збірну Англії, об’єднав зусилля з букмекерською компанією PeddyPower заради повернення власної кар’єри у правильне русло.



Річ у тім, що доволі досвідчений гравець не знайшов собі клуб перед стартом сезону 2021/2022 і опинився на кілька місяців у незвичній для себе ролі вільного агента. І от коли підійшов час зимового трансферного вікна Вілшир та PeddyPower “запиляли” гумористичне відео та запустили його у власних соцмережах. У певних колах таку акцію, від якої виграють обидві сторони, називають кросс-маркетингом.

Британський ставочний оператор PeddyPower відомий у себе на батьківщині саме подібними жартівливими маркетинговими кампаніями. Опубліковане відео з Вілширом у головній ролі, який збирається нагадати світу, що він все ще не вийшов на пенсію, дійсно має допомогти виправити становище гравця. Адже по перше за подібне промо йому капне трохи грошенят від букмекера, а по друге, клуби АПЛ мають згадати про нього і почати перемовини.

Відео вийшло прикольним і висміює багато стереотипів, що оточують гравців у відставці. Починається все з того, що Вілширу та його агенту в офісі PaddyPower два маркетологи озвучують план повернення у футбол.

Прес-секретар Paddy Power каже таке: "Джек Вілшир насправді ще не пішов з футболу – хто знав?! Але він все ще крутий професіонал, тому ми хотіли зробити все, щоб допомогти йому повернутися в гру. Але бути крутим у футболі просто більше не допоможе – ви повинні досягти успіху в інших сферах, наприклад, мати мільйони підписників в Instagram або знімати, як ви снідаєте для свого каналу TikTok".



Вілшир одразу реагує на пораду і починає знімати відоси для соцмереж. Все обіграно кумедно і весело. Незважаючи на те, що у ролику говорять, що його кар’єра закінчена, Вілшир закінчує відео словами: "Джек Вілшир. Придатний, готовий і доступний для пропозицій". І наостанок від гравця звучить вбивча фраза, так би мовити, гумористична вишенька на торті: “Тiльки не Тоттенхем”.

Може хто не в курсі - у Британії Тоттенхем вважають нефартовим клубом і фанати всіх інших команд полюбляють тролити “шпор”. До того ж Арсенал, з яким насамперед асоціюється кар'єра Вілшира - є головним принциповим суперником Тоттенхема, а їхні матчі називають північно-лондонським дербі.

Рекомендую відео до перегляду всім, хто полюбляє справжній британський гумор та знає хоч трохи слів англійською. А особливо рекомендую маркетологам українських букмекерських контор, що знімають всіляку епічну 3-D фігню замість живих і дотепних роликів.

Дивитись відео тут >>>

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