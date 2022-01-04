Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі

Привіт народ, з вами BettMan.

Я вже двічі писав на тему скандального матчу колумбійського футбольного дивізіону “В” між клубами Лланерос та Уніон Магдалена, який опинився в центрі уваги всього світу. Все через дивні обставини із забиванням двох голів на 95-й і 96-й додаткових хвилинах, що мали принести клубу Уніон Магдалена підвищення у класі.

Незважаючи на те, що багато офіційних і відомих осіб, серед яких були президент країни Іван Дуке, гравець Ювентуса Хуан Квадрадо та його партнер по збірній Колумбії Матуес Урібе, висловили огиду щодо подій, які сталися в заключні хвилини гри, обидва клуби не отримали жодних покарань.

Поки відбувалось слідство, всіх цікавило лише одне питання: чи отримає Уніон Магдалена путівку до вищого дивізіону “А”, новий сезон у якому має розпочатися 22 січня. Обидва клуби клеїли дурнів й активно заперечували будь-яку підтасовку фінального результату гри.

Що маємо у підсумку… Дисциплінарна комісія дивізіону “А” встановила, що вона не знайшла жодної ознаки чи доказів, які б поставили під сумнів поведінку гравців, тренерського штабу та менеджерів у розвитку результату, досягнутого в матчі, де клуб Уніон Магдалена переміг Лланерос.

У офіційному звернені було буквально зазначено:

“Досліджені докази показали, що гравці або персонал не брали участі в будь-якій неправомірній поведінці. Як наслідок, дії під час розслідуваної гри не є порушенням і клуб Уніон Магдалена заслуговує на своє місце у вищому дивізіоні”.

Два голи за одну хвилину та очевидна бездіяльність гравців команди Лланерос якимось дивом влаштували офіційних осіб вищої колумбійської ліги. Я чомусь не здивований. Спеціально зайшов на сайт колумбійської футбольної асоціації і не знайшов там жодного згадування про цей скандал. Дуже нагадує українські реалії, де на офіційному сайті УАФ або про “хороше”, або краще нічого.

Приємно, що не став мовчати легендарний колумбійський гравець Карлос Вальдеррама, якого всі пам'ятають за яскраву гру і таку саму зачіску. Він навмисно згадав скандальний матч на одному з публічних заходів в Барранкільї і сказав:

“Я не повірив у те, що сталося. Я пішов подивитись на фінальний результат, і коли я його побачив, я сказав: "Це неможливо". Коли я бачу, що м'яч йде до гравця суперника, а той у свою чергу йде геть від м'яча, я кажу: "Агов, цього не може бути". Якщо не буде покарання, ми ніколи не створимо правильний прецедент. Ми хочемо, щоб було покарання”.

Як бачите, всім все зрозуміло і очевидно, окрім футбольних функціонерів Колумбії. Але дякуючи такому відверто смішному рішенню слідчої комісії, я тепер сміливо можу сказати: гра Лланерос - Уніон Магдалена - це візитна картка корумпованої країни і так само корумпованого футболу. Зважаючи на те, що ми з вами все це обговорюємо в контексті ставок і боротьби з матч-фіксінгом, в мене виникає ще одне питання: чи стане після цього обізнаний ставочник звертати увагу на букмекерські лінії з колумбійського футболу? Відповідь: НІ.

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