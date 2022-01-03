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Беттінгові компанії активно захоплюють тенісні терени

Сьогодні 14:06 Harry BettMan 102 1
Беттінгові компанії активно захоплюють тенісні терени
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Привіт народ, з вами BettMan.

Ми вже звикли з вами за останні роки, що букмекери набирають шалених обертів і проникають скрізь де тільки можливо. Футбол, як спорт №1 з точки зору ставок вони опанували вже давно і завдяки тотальному спонсорству турнірів, подій, ліг та клубів, їхня реклама ллється з усіх дір. Навіть діти, які грають на комп'ютерах чи консолях у гру FIFA, постійно бачать перед очима логотипи букмекерських компаній на футболках улюблених гравців.

Я вже писав раніше, що, наприклад, у топових лігах Англії, беттінгові спонсори домінують на футболках гравців і серед партнерів клубів. Тобто компанії цього сегменту активно витісняють представників інших галузей, традиційних ринків, через активний ріст прибутків і можливість активно реінвестувати їх у вболівальників, чи проще кажучи, у потенційних споживачів свого продукту.

Тепер поглянемо на другий за об'ємом ставок спорт - теніс. На відміну від футболу, який справедливо вважають народним видом спорту, і який люблять всі, незважаючи на вік та достатки, теніс через свою дороговизну відноситься до елітарних видів спорту (разом з гольфом). Відповідно серед спонсорів тут фігурують великі банки й страхові компанії, бренди швейцарських годинників та престижні автомобільні марки, типу Мерседесу чи Порше.

Але, здається, на гегемонії пафосних брендів у тенісі найближчим часом буде поставлене жирне питання. Бо вже починають лунати новини про підписання спонсорських угод між топовими турнірами і беттінговими компаніями.

Наприкінці 2021 року було оголошено, що компанія Betway анонсувала партнерство з Rio Open, одним із провідних турнірів у тенісній екосистемі. Rio Open — єдина подія ATP Tour, яка відбувається в Бразилії, а Betway отримала статус преміального партнеру турніру. Спонсорство підписане на 2022 та 2023 роки.

Rio Open – найбільший турнір на теренах Латинської Америки. Це щорічне зібрання гравців з тенісної еліти. Турнір відвідують такі легенди, як Рафаель Надаль та багато інших. Подія була заснована у 2014 році та включає змагання в одиночному та парному розрядах серед чоловіків.

Вибір саме бразильського турніру не є випадковим. Компанія має численні партнерські відносини в традиційних видах спорту та поза ними. Betway пов’язаний з Бразилією через декілька спонсорських угод у секторі кіберспорту. На початку 2021 року компанія уклала партнерство з кіберспортивною франшизою FURIA.

Треба відзначити, що 2021 рік став для Betway роком великої спонсорської експансії на американський ринок. У березні компанія Betway оголосила про партнерство з п’ятьма командами NBA у Сполучених Штатах; Бруклін Нетс, Чикаго Буллз, Клівленд Кавальерс, Лос-Анджелес Кліпперс і Голден Стейт Ворріорз. На початку сезону НБА 2021/22 компанія припинила співпрацю з Нетс, але також додала партнерські відносини з Даллас Маверікс, Філадельфія 76ers і Майамі Хіт. У тому ж березні Betway уклала партнерство з двома клубами NHL: Нью-Йорк Айлендерс та Лос-Анджелес Кінгс.

Повертаючись до тенісу треба зазначити, що тут Betway також працює більш ніж активно. У 2016 році бренд був серед спонсорів міжнародних змагань Кубку Біллі Джин Кінг та Кубку Девіса. Потім була велика перерва. І ось нарешті цього року почався великий камбек. На початку 2021 року Betway став беттінговим партнером Miami Open, а потім, на протязі року, компанія додала додаткові партнерські відносини з ATP Tour, включаючи такі турніри як Generali Open, Hamburg Open, Nordea Open, Mercedes Cup та Mutua Madrid Open.

Як бачите, експансія беттінгових компаній у теніc триває і як знати, може за рік-два серед спонсорів тенісних турнірів вони стануть домінуючою силою.

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