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Професійні спортивні клуби Австралії виступають проти реклами беттінгу

Сьогодні 18:12 Harry BettMan 159 0
Професійні спортивні клуби Австралії виступають проти реклами беттінгу
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Привіт народ, з вами BettMan.

Днями на Туманному Альбіоні, де спортивна індустрія у вигляді спонсорства отримує від беттінгових компаній на рік близько 70 мільйонів доларів, у черговий раз було відкладено зміни до закону про азартні ігри. Це відтягування спровоковане гемблінг-лобістами навмисно, аби все залишалося як є. Нічого дивного, адже на кону дуже великі гроші - бізнес-сектор азартних ігор у Великобританії становить 18,5 мільярдів доларів на рік. Напередодні новорічних свят було анонсовано, що розгляд закону відбудеться не раніше весни.

Поки в Англії питання вкотре з 2019 року відклали, у колишній британській колонії, Австралії, влада у оригінальний спосіб відреагувала на зростання впливу беттінгових компаній і їхній обсяг реклами. Гучну кампанію під назвою Reclaim the Game (відновіть гру) розвернув державний Офіс відповідальних азартних ігор Австралії.

Reclaim the Game – це ініціатива, започаткована Офісом в 2020 році і спрямована вона на підвищення обізнаності про шкоду азартних ігор і зменшенню реклами беттінгу у професійному спорті зеленого континенту.

До кампанії Reclaim the Game приєдналися вже кілька великих спортивних клубів, серед яких Sydney Uni Flames і Sydney Kings з NBL (Національної баскетбольної ліги), Sydney Swans, Western Sydney Wanderers FC, а також Macarthur FC з AFL (Австралійської футбольної ліги) та Sydney Thunder і Sydney Sixers, що представляють австралійський крікет.

До речі ось вам відеоролик від одного з австралійських клубів, що показує різницю між людьми, які просто насолоджуються спортом, і тими, хто заліпає під час трансляції на беттінговому сайті.

Всі перелічені клуби підкреслюють, що їх зусилля спрямовані на припинення реклами азартних ігор і підвищення обізнаності про шкоду азартних ігор загалом. Команди підтверджують свою прихильність до соціальної та громадської відповідальності і через свою позицію готові відмовлятися від спонсорських фінансових вливань з індустрії беттінгу.

Крім того, вони хочуть допомогти любителям спорту насолоджуватися спортом у чистому вигляді без спонсорства та реклами ставок. Як на мене, це дуже дивне сукупне об’єднання зусиль, оскільки через пандемію COVID-19 (2019-2021) багато спортивних ліг і клубів у світі опинилися на краю прірви під назвою “Банкрутство”. Але схоже у розвинених країнах індустрія спорту вже оговталася від проблем.

Очікується, що у 2022 році до ініціативи Reclaim the Game приєднається ще більше спортивних організацій у якості партнерів. Згідно з нещодавнім дослідженням Офісу відповідальних азартних ігор Австралії, близько 77% спільноти твердо переконані, що реклами беттінгу занадто багато.

Наталі Райт, директор Офісу відповідальних азартних ігор Австралії, зазначила:
“Рекламуючи азартні ігри, компанії хочуть переконати любителів спорту робити ставки. Насправді, зростаюча присутність реклами азартних ігор у спорті посилає повідомлення про те, що ставки є невід'ємною частиною насолоди спортом. Завдяки Reclaim the Game команди,що доєдналися до нашої ініціативи, заохочують громаду та любителів спорту не зловживати ставками і насолоджуватися спортом таким, який він є”.

Я в свою чергу на останок хочу сказати очевидну річ: той, хто хоче робити ставки, завжди буде їх робити. Те саме стосується алкоголю, цигарок і багато чого ще. Адже людську природу не змінити. Головне - не долучати до ставок неповнолітніх, а все інше від лукавого.

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