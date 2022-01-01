Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті

Передчасні виплати по довгострокових ставках - як це працює на Туманному Альбіоні

Привіт народ, з вами BettMan.

Мало хто в Україні знає про традиційну фішку британської букмекерської компанії Betfred робити передчасні виплати по довготривалим ставкам. Такі виплати контора робить ще до того, як стане відомий остаточний результат події.

Час від часу, приблизно раз на місяць, я маю звичку дивитись на котирування букмекерів щодо потенційного чемпіона у топ-пятірці європейських футбольних чемпіонатів і зберігаю собі скріни. Останній раз я зафіксував дані букмекерської лінії з коефіцієнтами 11 грудня 2021 року. Тоді лідером чемпіонської гонки АПЛ був Манчестер Сіті - і за положенням у турнірній таблиці, і за шансами.

Ось скріни “турнірки” і коефіцієнти станом на 11 грудня:

З тих пір багато що змінилося. Головні конкуренти “містян”, Ліверпуль та Челсі, втратили очки і станом на сьогоднішній ранок Ман Сіті отримав вже 8 очок гандікапу. А компанія Betfred вирішила зробити новорічний подарунок всім, хто поставив на чемпіонство Сіті і передчасно виплатила виграш.

Звісно, контора зробила так через те, що її експерти вважають чемпіонство команди Пепа Гвардіоли майже гарантованим. І це чудовий рекламний крок. Тим більше, що такі передчасні виплати є традиційними останніми роками для Betfred і її власника Фреда Доуна.

Так було з останніми президентськими перегонами у США (2020 рік), коли компанія завчасно виплатила виграш тим гравцям, які зробили ставку на перемогу Джо Байдена.

Але одного разу система передчасних виплат Betfred дала збій і це коштувало компанії цілих 4 мільйонів доларів. Мова про чемпіонські перегони сезону 2011/2012. Тоді Ман Юнайтед лідирував з величезним відривом і Betfred сплатила наперед всім, хто поставив на чемпіонство “червоних дияволів”. Справжні фанати АПЛ добре пам'ятають розв'язку того сезону, коли Ман Сіті декласував Юнайтед в останньому турі з рахунком 6-1. Тоді обидва клуби набрали однакову кількість очок і все вирішили додаткові показники (різниця м’ячів), а точніше останній гол, який забив дивовижний Серхіо Агуеро.

Не знаю, чи не підведе Ман Сіті компанію Betfred знов, адже поки я пишу цей матеріал, на моєму телевізорі Арсенал вів проти “містян” 1-0 і цілком міг примусити господаря Betfred злякатися через потенційну велику втрату грошей.

Власник Betfred, Фред Доун, порадив всім, хто передчасно отримав гроші, витратити їх на новорічне шампанське. До речі, всіх з Новим роком! Хай вам щастить у ставках :-)

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