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Поточний обсяг ставок на NFL різко впав через штам Omicron

Сьогодні 16:27 Harry BettMan 96 0
Хто б міг подумати, що новий штам COVID-19 вплине на обсяг ставок у NFL
Поточний обсяг ставок на NFL різко впав через штам Omicron
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Джерело - Чемпіон.

Привіт народ, з вами BettMan.

Особисто я великий фанат американського футболу, бо в ньому точаться справжні гладіаторські бої, чого не можу сказати про європейський “соккер”, якому притаманні симуляції гравців, випрошування пенальті та інші, не зовсім чоловічі риси. Особливо мене дратують ті атлети, які спочатку симулюють муки аду після слабенького дотику, а потім одразу вмикаються у гру на повну, щойно побачать відсутність суддівської реакції на їх жалюгідне акторство.

В американському футболі все набагато серйозніше і якщо гравець лежить на полі і не піднімається, це на 99 відсотків гарантує, що він вже не може продовжити гру. Саме тому в NFL раніше грали лише 16 турів плюс плей-фф, а з цього сезону, не дивлячись на великий супротив гравців, турів стало 18. Саме тому команди мають кілька складів, бо кожен гравець основи може завершити сезон у будь-якій грі. Незважаючи на найкрутішу зарплатню у світі серед атлетів, футболісти не хотіли збільшення матчів регулярного сезону, бо їм дуже непросто виживати в умовах надконтактного і супержорсткого виду спорту.

Традиційно до кінця регулярного сезону команди втрачають велику кількість гравців через травми і успіху в плей-офф досягають не стільки найкращі колективи, скільки такі, що змогли зберегти ключових виконавців до найважливіших зустріч. Цей рік не є виключенням, проте до звичайних травм додалися наслідки світової пандемії COVID-19. Адже гравець, у якого діагностовано вірус, має два тижні знаходитись на карантині.

Національна футбольна ліга (NFL) знову опинилася під загрозою перенести ігри, змінити свій графік і молитися, щоб їй не довелося зупиняти чи відкладати весь сезон. Оскільки сезон наближається до плей-офф, існує реальна можливість того, що багато ігор доведеться грати з необстріляними гравцями, які не постраждали від травм чи COVID-19.

За даними Wall Street Journal, близько 321 гравця та членів команд NFL отримали позитивний результат після тестів. Схоже, що на 16-му тижні змагань (цими вихідними), проблеми виникли не тільки у NFL, а ще й у букмекерських компаній.

Дослідницька компанія GeoComply разом з фінансовою корпорацією Morgan Stanley, оприлюднили дані, що у порівнянні з минулим роком ставки на змагання NFL зросли на 58%. Однак цього тижня обсяг ставок на 16-го тур різко впав у порівнянні з попередніми тижнями. Існує кілька теорій, які намагалися пояснити, чому аудиторія ставочників не проявляє активності цього тижня.

По-перше, багато популярних топових гравців будуть змушені пропускати ігри через позитивний тест на COVID-19. Різке збільшення заражень через новий штам Omicron дійсно вивело багатьох гравців з гри. У зв’язку з відсутністю чіткості щодо того, хто грає, а хто ні, багато ставочників взагалі відмовилися від своїх планів, оскільки ризик програти гроші стає занадто високим. За думкою аналітиків, здебільшого це стосується тих, хто робить ставки за прогнозними моделями.

Самі спортивні букмекери вважають, що багато бетторів відмовляються робити ставки через свій внутрішній зв’язок з деякими гравцями, які ймовірно, пропускають ігри.

Гарна новина полягає в тому, що команди NFL мають величезні склади, і, незважаючи на будь-які травми, більшість колективів можуть продовжити роботу з запасними гравцями. Але в якій формі знаходяться резервісти і як вони себе покажуть у майбутніх матчах невідомо. Мабуть саме це викликає обережність у гравців-ставочників і саме це зменшує загальний ринок ставок у ці дні.

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