У шотландському футболі назріває ставочний скандал

Слідство має дізнатися, хто забезпечив потрібну кількість жовтих карток у грі Данді та Хартс

Джерело - Чемпіон.

Привіт народ, з вами BettMan.

Зовсім свіжа новина з країни, яка зараз знаходиться під моєю щільною увагою через майбутнє футбольне протистояння Шотландія - Україна у стикових матчах квалу Кубку світу. Річ знову про договірні матчі, що відверно дістало, але… Здається, вони є неминучою частиною природи спортивних змагань.

18 грудня у вищій шотландській лізі на стадіоні Денс Парк відбулася гра між місцевим Данді Юнайтед та Хартс з Едінбургу. Гості перемогли господарів з рахунком 1-0 завдяки влучному удару Джеймі Уокера і на перший погляд нічого дивного у тому матчі не сталося. Але наступного дня Шотландська футбольна асоціація (SFA) отримала сигнали від кількох букмекерських компаній, що певні елементи матчу, можливо, були зрежисовані учасниками гри.

Проблема полягає в тому, що було зроблено багато дивних ставок на те, що певна кількість гравців команди Данді отримає під час гри жовті картки. Рефері Віллі Коллум показав жовті картки Максу Андерсону, Лі Гріффітсу, Полу Макгоуену та Денні Маллену, що збіглося з незвичайною кількістю ставок, які зіграли.

Шотландська футбольна асоціація разом з букмекерськими компаніями взялася розслідувати дивний збіг обставин. За інформацією видання Daily Mail гравці команди гостей (Хартс) точно не мають відношення до подій, що викликали підозри і тому вони навіть не були повідомлені про початок розслідування.

Провідні букмекерські контори мають угоди з SFA про обмін будь-якою інформацією щодо нерегулярних моделей ставок, які стосуються шотландського футболу. Якщо будуть виявлені будь-які докази інсайдерських ставок, справа буде передана до спеціального офіцера SFA для розгляду дисциплінарного провадження та повідомлення про скаргу.

Букмекери поки не виключають навіть скаргу до поліції Шотландії аби запустити потенційну кримінальну справу. За багатьма прогнозами, головним підозрюваним є рефері матчу, адже саме у його руках було сконцентровано потрібну владу, аби показати потрібну кількість карток. За збігом обставин всі чотири картки він показав господарям поля у другому таймі, а три з них діставалися з кишені арбітра лише за 11 хвилин з 47-ї по 58-у хвилини.

Інші матеріали блогу “Betting world”:



Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі

Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua