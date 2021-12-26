Олександр Зінченко став офіційним бренд-амбасадором компанії VBET

Улюбленець українських вболівальників буде рекламувати беттінг-оператора

Привіт народ, з вами BettMan.

Минулого тижня компанія VBET, вірменський онлайн-бренд спортивних ставок та ігор, оголосив гравця української національної збірної Олександра Зінченка своїм офіційним бренд-амбасадором.

Компанія VBET є частиною BetConstruct Group. Про співпрацю з відносно молодим футбольним талантом і нинішнім гравцем англійського Манчестер Сіті бренд оголосив в рамках своїх агресивних зусиль щодо присутності в Україні.

Георгій Гівішвілі, генеральний директор VBET, з цього приводу сказав наступне:

"Олександр Зінченко – один із найяскравіших футбольних талантів України. Він зможе представити наш бренд, як ніхто інший. Ми пишаємося цією співпрацею і зробимо все можливе, щоб вона була надзвичайно плідною та здатною принести багато яскравих емоцій нашим шанувальникам".

Зінченко, 25-річний лівий захисник, перейшов у "Манчестер Сіті" з російського клубу "Уфа" у 2016 році і з того часу зумів виграти три титули чемпіонату Англії, один Кубок Англії, чотири кубки Англії та один Кубок Англії. Він також був близький до перемоги в найпрестижнішому футбольному турнірі – Лізі чемпіонів, але його команда програла у фіналі сезону 2020/21 клубу "Челсі". Зінченко, який за свій клуб провів 108 матчів, два голи та сім результативних передач, також час від часу виконує обов'язки капітана збірної України з футболу.

Олександр Зінченко теж прокоментував подію:

"Я дуже радий стати послом VBet. Разом ми будемо розвивати український футбол та кіберспорт на полі та поза ним. Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і рухатися вперед".

Співпраця буде зосереджена на українському ринку, де VBET отримав операційну ліцензію від національного регулятора азартних ігор та лотерей України.

Треба віддати належне цілеспрямованій та агресивній маркетинг-стратегії вірменської компанії. У серпні бренд VBET уклав угоду про стратегічне партнерство з Федерацією хокею України (FHU), щоб стати титульним спонсором національної збірної України з хокею, допомогти федерації відновити статус хокею, як одного з найпопулярніших видів спорту в країні.

VBET також співпрацює зі збірною України з футболу, жіночою збірною України з футболу, а також є титульним спонсором Прем’єр-ліги України, Кубка України та Суперкубка України. На клубному рівні ігровий бренд є партнером "Ворскли" та "Олександрії", а також "Монако" з Ліги 1 у Франції та "Портсмута" з EFL.

Буде цікаво подивитись у наступному році, як саме бренд VBET використає гравця у своїх рекламних активностях на нашому ринку. Можливо ми побачимо цікаві рекламні ролики з Олександром Зінченко, який є одним із самих популярних футболістів країни, особливо серед молодої аудиторії.

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