Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, проводить відпустку у засніженій Швейцарії.

"Вперше за довгий час взимку мені захотілося відпочити в зимовому місці, а не в теплих краях. Причому, якщо раніше мене приваблював лише пасивний відпочинок (лежати на пляжі, засмагати і їсти), то зараз мене дуже тягне на активний відпочинок (багато піших прогулянок містом, в яке приїхала, щоб максимально зануритися в його культуру і колорит.. Ще б на лижах покататися, але професійний спорт зобов'язує берегти себе. Хоча я задумалася про те, що, якщо кататися акуратно і спускатися не з крутих трас, то чому б і ні. Наступного разу, гадаю, реалізую", - прокоментував Дар'я свіжі фото.