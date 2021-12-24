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Білодід відвідала старовинне швейцарське місто

Сьогодні 17:17 Віктор Слюсаренко 102 0
Українська спортсменка у захваті від нової країни
Білодід відвідала старовинне швейцарське місто
#Дар`я Білодід

Джерело - Чемпіон.

21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід чудово продовжує подорожувати Швейцарією.

"Я у казці. Сьогодні ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. Я не маю слів, щоб описати, наскільки тут красиво. Неймовірної краси природа поруч зі старовинними будівлями. Енергетика найсильніша. Подорожі - як ковток свіжого повітря, який дарує багато приємних емоцій", - прокоментувала Дар'я добірку своїх свіжих фото.

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Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Раніше Білодід готувалася до нового сезону у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena. 

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