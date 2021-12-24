Джерело - Чемпіон.
21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід чудово продовжує подорожувати Швейцарією.
"Я у казці. Сьогодні ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. Я не маю слів, щоб описати, наскільки тут красиво. Неймовірної краси природа поруч зі старовинними будівлями. Енергетика найсильніша. Подорожі - як ковток свіжого повітря, який дарує багато приємних емоцій", - прокоментувала Дар'я добірку своїх свіжих фото.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше Білодід готувалася до нового сезону у турецькому спорткомплексі Gloria Sports Arena.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua