Ломаченко декласував Коммі у бою за інтерконтинентальний пояс чемпіона за версією WBO

Бій тривав всі 12 раундів за повної переваги українця

Джерело - Чемпіон.

Уночі з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко (16-2-0, 7 KO) у бою за пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в легкій вазі переміг 34-річного Річарда Коммі (30-4-0, 26 KO) з Гани.

У другому раунді поєдинку Ломаченко провів ефектну комбінацію для справжніх боксерських гурманів. Ганець ледь не опинився на настилі рингу, а за мить пролунав гонг.

У сьомому раунді коротким ударом з лівої руки Ломаченко відправив Коммі у нокдаун. Бій тривав всі 12 раундів за повної переваги українця. Боксер з Гани пропустив чимало ударів, але зміг вистояти до кінця бою.

Українець переміг одностайним рішення суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Для Василя Ломаченка ця перемога стала 16-ю на професійному ринзі при двох поразках. Він здобув інтерконтинентальний пояс чемпіона за версією WBO. 34-річний Коммі зазнав четвертої поразки при 27 перемогах.

Відзначимо, що наш сайт вів текстову трансляцію бою Ломаченко - Коммі.