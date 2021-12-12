Суперник українського боксера епатажно вийшов на ринг в шубі та з тростиною

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковагових Андрій Тесленко (17-1-0, 13 КО) в андекарді бою Ломаченко - Коммі зустрічається з американцем Джаредом Андерсоном (10-0-0, 10 КО).
Американець епатажно вийшов на ринг.
The entrances never disappoint @TeamBigBabyy 😎#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/AIrM1a4A0A— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Бій Ломаченко - Коммі розпочнеться після 6:00 за київським часом. Текстовий онлайн на нашому сайті.
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