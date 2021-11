Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо

У бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу.

Бій був усі 12 раундів, і його результат було важко визначити. Все ж таки двоє суддів віддали перемогу австралійському боксеру.

Для Лопеса це було здивуванням, оскільки він уже переможно викинув руку нагору, після чого почув "новий чемпіон світу!"

The moment of glory for George Kambosos Jr. 🤩#LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD