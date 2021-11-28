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Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо

Сьогодні 08:21 Віктор Слюсаренко 974 0
Представляємо відео, де ринганонсер повідомив результати поєдинку
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо
#Камбосос, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

У бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу.

Бій був усі 12 раундів, і його результат було важко визначити. Все ж таки двоє суддів віддали перемогу австралійському боксеру.

Для Лопеса це було здивуванням, оскільки він уже переможно викинув руку нагору, після чого почув "новий чемпіон світу!"

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