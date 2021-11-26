Ще раз про банкролл та його правильне використання

BettMan робить велику помилку, але вдало її виправляє за рахунок контр-ставки

З вами BettMan і сьогодні маємо чудовий розбір польоту, а точніше розбір моєї вчорашні ставки. Хочу нагадати, що я поставив експрес на три матчі, в яких за моїм прогнозом Байєр та ПСВ мали не програти, а Тоттенхем мав перемогти на виїзді. Поставив я 100 баксів і був впевнений у правильності свого рішення, аж поки за годину до гри не побачив стартовий склад Тоттенхему.

На моє велике здивування тренер лондонців, Антоніо Конте вирішив зробити ротацію складу і команда мала вийти на поле у незвичному поєднанні. Якщо порівнювати склад “шпор” з останньою грою проти Лідса у АПЛ, я не побачив у передматчевому “лайн-апі” вісьмох гравців основного складу: Сон Хюн Міна, Лукаса Моуру, Хойбйерга, Вінкса, Емерсона, Девіса, Дайера, і навіть воротаря Хьюго Льоріса. Це була катастрофа…

Відчувши певний ризик з цією грою, я вирішив підстрахуватися і зробити ставку, яка б перекрила можливий програш 100 баксів. Але часу для аналізу матчів в мене було не багато і я обрав все ту ж гру за участі леверкузенського Байера проти Селтіка. Коефіцієнт на непрограш німців був 1.11. Зважаючи на те, що залишок мого банкроллу складав на той момент лише 800 баксів, я мав шанс скористатися можливістю відіграти хоча б 88 баксів із 100, у разі якщо експрес не зіграє.

Отже, за 40 хвилин до початку перших двох матчів я зробив рятувальну ставку (зверніть увагу на час на скріні), що у кінцевому підсумку дозволило мені компенсувати більшу частину втрат. А з урахуванням виграшу у матчі Інтер - Шахтар я взагалі залишився при своїх.

Байєр та ПСВ мене вчора не підвели (обидві команди виграли), а Тоттенхем програв і це моя велика помилка. Прорахувався я у питанні амбіцій Конте у цьому турнірі.

Тепер розберемо мої помилки.



1. Взагалі то я хотів поставити на непрограш Роми у матчі проти Зорі, але коефіцієнт був дуже малий, лише 1.03 і вирішив, що краще зароблю на експресі. Але експреси - це завжди підвищений ризик і цього разу він не виправдався. Тому повертаюсь до одинарів. Краще було б виграти 3 бакси на програші Зорі, аніж спасати купу грошей і в кінцевому підсумку трохи втратити. Головний висновок: жадібність - це погано :-)

2. Для ризикованого експресу я поставив забагато з точки зору банкроллу, який в мене залишився. Якби з 900 баксів, якими я розпоряджався вчора вранці, я поставив би на експрес 90 баксів (тобто 10%), мій залишок складав би 810 $. Поставивши ці гроші із коефіцієнтом 1.11 на Байєр - Селтік, я відбив би всі збитки від програшу на експресі.

Із позитивного: завдяки тому, що не полінувався і заглянув у склади команд перед грою, отримав можливість компенсувати потенційні збитки. І отримав за це винагороду.

Але помилки роблять всі, головне робити з них висновки і намагатись не повторювати. Попереду цікавий футбольний уік-енд і я продовжу робити ставки спеціально для читачів сайту Чемпіон. Буде цікаво :-)

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