Гру 14 туру чемпіонату Франції Ліон - Марсель призупиненено не невизначений термін через ганебну поведінку вболівальників.

Фанати Ліона влучили пляшкою з водою в голову півзахиснику гостей Дімітрі Пає під час виконання кутового вже на 2-й хвилині гри.

After this happened to Payet, Marseille 🆚 Lyon match has been suspended. pic.twitter.com/FyHp5cnJvL