Черговий скандал у Лізі 1

Джерело - Чемпіон.

Гру 14 туру чемпіонату Франції Ліон - Марсель призупиненено не невизначений термін через ганебну поведінку вболівальників.

Фанати Ліона влучили пляшкою з водою в голову півзахиснику гостей Дімітрі Пає під час виконання кутового вже на 2-й хвилині гри.

After this happened to Payet, Marseille 🆚 Lyon match has been suspended. pic.twitter.com/FyHp5cnJvL — Saliba 🔴 🇵🇸 (@SalibaEra_) November 21, 2021

Нагадаємо, у серпні цього року Пає вже постраждав від уболівальників Ніцци. У матчі 3 туру вболівальники Ніцци кинули пляшку в хавбека Марселя, той повернув її вболівальникам, після чого ті вибігли на поле, намагаючись побити Пає та інших гравців Марселя.

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