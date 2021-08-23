Футболісти Марселя опинилися під загрозою

Матч 3-го туру чемпіонату Франції Ніцца - Марсель був перерваний у другому таймі через грандіозний скандал.

Про це повідомляє Get French Football News.

Фанати Ніцци під час поєдинку кидали різні предмети в гравців суперників, але на 75-й хвилині Дімітрі Паєт не витримав і відповів взаємністю, жрубнувши пляшку на трибуну.

Після цього вболівальники господарів ринули на поле з явним бажанням влаштовувати безлади. Стюардам не вдалося стримати натовп, але до масових бійок це не привело. Все обмежилося кількома локальними сутичками.

Команди пішли в роздягальню і гру не було відновлено.