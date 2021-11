Збірна Сербії напередодні обіграла Португалію у кваліфікації ЧС-2022 з рахунком 2:1 та гарантувала собі вихід у фінальну частину світової першості з першого місця у групі.

Вирішальний гол на 91-й хвилині зустрічі забив Александар Мітрович.

Після гри Мітрович у трусах, з банкою Cola та прапором Сербії в руках вибіг подякувати фанатам, які приїхали підтримати збірну своєї країни на стадіон у Лісабоні.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb