Я дуже люблю бокс: Усик відмовився переходити в греблю

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги над Ентоні Джошуа, Олександр Усик відправився на відпочино до сонячної Грузії, де і проводить свою відпустку разом із дружиною.

Уболівальники застали боксера за греблею та жартома запропонували змінити вид діяльності, але чемпіон світу люб'язно відмовився.

"Я дуже люблю бокс", - зауважив Усик.

Нагадаємо, Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua