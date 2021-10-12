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Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу

Сьогодні 10:25 302 0
Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу
Фото: Getty Image

Джерело - Чемпiон.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відібрав в українця Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу.

Про це повідомляє BoxRec. 

Тайсон Ф'юрі, завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером у бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), вийшов на перше місце серед важковаговиків. Британець відібрав лідерство в Олександра Усика та відсунув його на другу позицію. Ще один боєць з Великої Британії Ентоні Джошуа, якого переміг українець, йде третім. Деонтей Вайлдер - четвертий. 

Читайте також: Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком

Рейтинг BoxRec у надважкій вазі:

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) 

2. Олександр Усик (Україна) 

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Деонтей Вайлдер (США) 

5. Ділліан Вайт (Велика Британія)  

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Майкл Хантер (США)

8. Енді Руїс (США) 

9. Дерек Чісора (Велика Британія) 

10. Кубрат Пулєв (Болгарія)

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