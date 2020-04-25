5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою

Джерело - Чемпіон.

25 квітня 2015 року, Володимир Кличко здобув свою останню перемогу в ринзі.

На переповненій арені Madison Square Garden українець зустрівся з американським проспектом Брайантом Дженнінгсом. Кличко виглядяв дуже блікло, але переміг за одноголосним рішенням суддів.

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