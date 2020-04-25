 ВІДЕО. Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! | Блоги | Champion.com.ua
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Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
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Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!

Сьогодні 21:07 Андрій Твердохліб 534 0
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!

Джерело - Чемпіон.

25 квітня, легендарному півзахисникові київського Динамо та збірної України Олегу Гусєву виповнюється 37 років.

Уродженець села Степанівка, що на Сумщині дебютував у професіональному футболі в 2000 році за друголіговий Фрунзенець-99, а вже за три роки одягнув футболку київського гранда, за який провів 13 сезонів. Анатоліч, як його шановано називають уболівальники, багато років був справжнім лідером Динамо та збірної України, забивав вирішальні голи та давав вогняні інтерв'ю. Проте, найголовніше, що вдалося Гусєву це закохати в себе вболівальників. Київські фанати його просто обожнюють, а прихильникі інших команд його безмежно поважають.

Отже, згадуємо.

Забив вирішальний пенальті в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006:

Дав вогняне інтерв'ю після переможного матчу Ліги Європи 2010/11:

Забивав голи-красені:

Вирішальні голи:

 

Самотужки рятував команду від ганьби:

Ледь не загинув після зіткнення з Бойком:

Спілкувався з ультрас Шахтаря прямо під час гри:

Гідно попрощався з уболівальниками:

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