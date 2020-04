Страшна звістка надійшла вчора з Канади. На 26-му році життя помер хокеїст Едмонтон Ойлерз Колбі Кейв.

Причиною смерті став крововилив у мозок. Хокеїсту зробили операцію по видаленню колоїдної кісти, але врятуватии життя медикам не вдалося. Кейв виявився в критичному стані в ніч з 6 на 7 квітня, коли у нього сталося внутрішньомозковий крововилив. Хокеїст був введений в стан медикаментозної коми і терміново доставлений в палату інтенсивної терапії лікарні в Торонто. У той же день хірурги видалили кісту, що справляла тиск на мозок. Його дружина Емілі повідомляла, що дружину допоможе вижити тільки диво. Протягом чотирьох днів Кейв залишався без свідомості, проте лікарі так і не змогли врятувати його життя.

Скоро побачимося, Колбі: дружина померлого хокеїста написала зворушливого листа

Кейв народився в канадській провінції Саскачеван і там же почав свою хокейну кар'єру з місцевої юнацької ліги. Він провів п'ять років в команді Західної хокейної ліги "Суїфт-Каррент Бронкос", в складі якої був капітаном і двічі набирав більше 70 очок за сезон. Однак почати кар'єру в НХЛ відразу після повноліття Кейву не вдалося: перед драфтом 2014 року він був поміщений під 157-м номером у скаутському рейтингу і не був обраний ні одним клубом.

Зрештою з Кейв підписав контракт Бостон Брюїнз і відразу ж відправився у фарм-клуб Провіденс Брюінз, з яким він дійшов до півфіналу Кубка Колдера - головного трофея АХЛ. У сезоні-2017/18 Кейва викликали на три гри в основну команду, а в наступному сезоні він вже відзначився першим голом в НХЛ, взявши участь у розгромі "Монреаль Канадієнс" з рахунком 4:0.

