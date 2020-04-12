 Дружина померлого хокеїста Едмонтона Кейва опублікувала фото з покійним чоловіком | Блоги | Champion.com.ua
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Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком

Сьогодні 08:20 Андрій Твердохліб 971 0
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком

Джерело - Чемпіон.

Напередодні від крововиливу в мозок помер 25-річний хокеїст Едмонтоа Ойлерз Колбі Кейв.

Дружина померлого Емілі написала звернення до чоловіка та опублікувала фото з померлим.

"Моєму найкращому другові та коханню всього мого життя, Колбі. Моє серце розбите. Фізичний, психічний та емоційний біль, який я відчуваю, коли думаю про те, що ніколи більше не побачу тебе, не доторкнуся до тебе, нестерпна. Ти завжди будеш моїм героєм, найбільшим, що траплялося зі мною.

Я не могла уявити, що стану вдовою до нашої першої річниці весілля. Незважаючи на те, що кожна клітинка мого тіла втрачена без тебе, я обіцяю і далі пишатися тобою. Ти був найкращим другом, чоловіком, і як же я хотіла бачити тебе татом.

Скоро побачимося, Колбі. Ти будеш на небесах і зустрінеш мене теплим поцілунком. Ти будеш зі мною на кожному кроці. Я не хочу припиняти писати це послання, так само як не хотіла відходити від тебе сьогодні вранці в лікарні. Ти для мене все. Ти завжди будеш жити в моєму серці", - написала Емілі.

 
 
 
 
 
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To my best friend & love of my life, Colby 🤍 My heart is shattered. The amount of physical, mental, and emotional pain I am in when I think about never seeing, touching, or holding you again is unbearable. You are and will always be my person, my hero, the greatest thing to happen to me. I never dreamed of being a widow before our first wedding anniversary. Although, every cell in my body is lost without you, I promise to continue to make you proud. You were the best friend, husband, doggy daddy, and oh how I wished to see you as a baby daddy. I’ll see you again soon, Colb. You’ll be in heaven meeting me with a warm wet kiss. You’ll be with me every step of the way. I don’t want to stop writing just like I didn’t want to stop holding you this morning at the hospital. You are my everything. You always will be. Thank you for now being the best Guardian Angel. Just as you ended your vows, I am going to end with one word, AGAPE. ✨

Публикация от Emily Cave (@em.cave)

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