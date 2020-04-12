Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком

Напередодні від крововиливу в мозок помер 25-річний хокеїст Едмонтоа Ойлерз Колбі Кейв.

Дружина померлого Емілі написала звернення до чоловіка та опублікувала фото з померлим.

"Моєму найкращому другові та коханню всього мого життя, Колбі. Моє серце розбите. Фізичний, психічний та емоційний біль, який я відчуваю, коли думаю про те, що ніколи більше не побачу тебе, не доторкнуся до тебе, нестерпна. Ти завжди будеш моїм героєм, найбільшим, що траплялося зі мною.

Я не могла уявити, що стану вдовою до нашої першої річниці весілля. Незважаючи на те, що кожна клітинка мого тіла втрачена без тебе, я обіцяю і далі пишатися тобою. Ти був найкращим другом, чоловіком, і як же я хотіла бачити тебе татом.

Скоро побачимося, Колбі. Ти будеш на небесах і зустрінеш мене теплим поцілунком. Ти будеш зі мною на кожному кроці. Я не хочу припиняти писати це послання, так само як не хотіла відходити від тебе сьогодні вранці в лікарні. Ти для мене все. Ти завжди будеш жити в моєму серці", - написала Емілі.