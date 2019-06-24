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Ломаченко двічі "поставив на місце" чемпіона UFC

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Залізіні нерви у Василя
Ломаченко двічі "поставив на місце" чемпіона UFC

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях і володар золота Олімпійських ігор у вільній боротьбі Генрі Сегудо кинув виклик Василю Ломаченку(13-1, 10 КО), але отримав жорстку відповідь.

Американець мексиканського походження провів паралель між своїм боєм проти українця і поєдинком колишнього бійця UFC Артема Лобова проти екс-чемпіона світу з боксу Пола Маліньяджі. Але Ломаченко вміло відповів, прикріпивши відео побитого ним же Ентоні Кролли

"Ось приклад, як це буде"

Це не остудило запал Сегуно і він нагадав українцеві про його єдину поразку на професійному рівні від Орландо Салідо:

"Всі ми знаємо, що сталося в останній раз, коли ти бився з мексиканським воїном. І чию ж руку піднімуть знову?"

Але українець знайшов відповідь і на цей раз:

"Ти нічого не тямиш у боксі".

Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення.

Джерело - Чемпіон.

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#Ломаченко
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