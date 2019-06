Чемпіон UFC у двох вагових категоріях і володар золота Олімпійських ігор у вільній боротьбі Генрі Сегудо кинув виклик Василю Ломаченку(13-1, 10 КО), але отримав жорстку відповідь.

Американець мексиканського походження провів паралель між своїм боєм проти українця і поєдинком колишнього бійця UFC Артема Лобова проти екс-чемпіона світу з боксу Пола Маліньяджі. Але Ломаченко вміло відповів, прикріпивши відео побитого ним же Ентоні Кролли

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7