Залізіні нерви у Василя

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях і володар золота Олімпійських ігор у вільній боротьбі Генрі Сегудо кинув виклик Василю Ломаченку(13-1, 10 КО), але отримав жорстку відповідь.

Американець мексиканського походження провів паралель між своїм боєм проти українця і поєдинком колишнього бійця UFC Артема Лобова проти екс-чемпіона світу з боксу Пола Маліньяджі. Але Ломаченко вміло відповів, прикріпивши відео побитого ним же Ентоні Кролли

"Ось приклад, як це буде"

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7 — LOMA (@VasylLomachenko) 23 июня 2019 г.

Це не остудило запал Сегуно і він нагадав українцеві про його єдину поразку на професійному рівні від Орландо Салідо:

"Всі ми знаємо, що сталося в останній раз, коли ти бився з мексиканським воїном. І чию ж руку піднімуть знову?"

Але українець знайшов відповідь і на цей раз:

"Ти нічого не тямиш у боксі".

you don't understand anything in boxing pic.twitter.com/HoMLWEctnq — LOMA (@VasylLomachenko) 24 июня 2019 г.

Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення.

Джерело - Чемпіон.

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