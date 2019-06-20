Український боксер-професіонал Василь Ломаченко проходить процес відновлення, і одночасно підготовки до свого наступного бою в столиці Таїланду - Бангкоку.
Ломаченко похвалився у своєму Instagram-акаунті красивим видом з басейну на столицю азіатської країни.
"Ранкове тренування", - підписав фото Василь.
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Нагадаємо, Ломаченко назвав свою версію найкращих боксерів світу.
Раніше повідомлялося, Ломаченко встановив феноменальний рекорд.
Джерело - Чемпіон.
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