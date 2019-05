Захисник Арсеналf Лукас Торрейра розплакався через поразку від Челсі у фіналі Ліги Європи (1:4).

Футболіст вийшов у стартовому складі, а на 67-й хвилині його змінив Алекс Івобі. До того моменту Арсенал вже програвав із рахунком 0:3.

Торрейра розридався під час заміни та спробував прикрити обличчя футболкою, щоб приховати свої сльози. Лукас не зміг перестати плакати навіть тоді, коли сів на лаву запасних.

Колишній клуб Торрейри, італійська Сампдорія, також підтримав захисника.

