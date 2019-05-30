Захисник Арсеналf Лукас Торрейра розплакався через поразку від Челсі у фіналі Ліги Європи (1:4).

Футболіст вийшов у стартовому складі, а на 67-й хвилині його змінив Алекс Івобі. До того моменту Арсенал вже програвав із рахунком 0:3.

Торрейра розридався під час заміни та спробував прикрити обличчя футболкою, щоб приховати свої сльози. Лукас не зміг перестати плакати навіть тоді, коли сів на лаву запасних.

Колишній клуб Торрейри, італійська Сампдорія, також підтримав захисника.

"У твоїй кар'єрі будуть погані та хороші дні, але завжди тримай голову вище. Ми віримо в тебе", - написано в повідомленні "блучерк'яті".

At the same time, a message for Lucas: there'll be good days and bad days, but pick yourself up, we believe in you!



Keep your head up! pic.twitter.com/hkgIB62jjY — Sampdoria English (@sampdoria_en) 29 мая 2019 г.

Нагадаємо, Торрейра перейшов із Сампдорії в Арсенал влітку минулого року. У минулому сезоні він взяв участь у 50 матчах у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 3 результативні передачі.

Дивіться відео голів фіналу Ліги Європи, а також церемонію нагородження Челсі після перемоги в турнірі.

Джерело - Чемпіон.

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