Сьогодні, 29 травня на стадіоні Олімпійський у Баку відбудеться фінал Ліги Європи між лондонськими Челсі та Арсеналом.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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У прямому ефірі матч Челсі - Арсенал покаже телеканал Футбол 2.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
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На 72-ій хвилині Азар зробив дубль.
Алекс Івобі повернув інтригу у матч.
Азар забив третій м'яч із пенальті на 65-ій хвилині.
На 60-ій хвилині Педро подвоїв перевагу Челсі.
На початку другого тайму на 49-ій хвилині Олів'є Жиру відкрив рахунок у матчі.
Джерело - Чемпіон.