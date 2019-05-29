Сьогодні, 29 травня на стадіоні Олімпійський у Баку відбудеться фінал Ліги Європи між лондонськими Челсі та Арсеналом.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У прямому ефірі матч Челсі - Арсенал покаже телеканал Футбол 2.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

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На 72-ій хвилині Азар зробив дубль.

Алекс Івобі повернув інтригу у матч.

Азар забив третій м'яч із пенальті на 65-ій хвилині.

На 60-ій хвилині Педро подвоїв перевагу Челсі.

На початку другого тайму на 49-ій хвилині Олів'є Жиру відкрив рахунок у матчі.

Джерело - Чемпіон.