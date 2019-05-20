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Роналду вдарив свого сина чемпіонським кубком

Сьогодні 19:44 Максим Буйдин 559 0
Роналду вдарив свого сина чемпіонським кубком

Ювентус після матчу з Аталантою (1:1) провів церемонію нагородження за перемогу в Серії А.

Під час заходу нападник туринців Криштіану Роналду випадково вдарив свого сина чемпіонським кубком.

Нагадаємо, що Роналду визнали найціннішим гравцем сезону в Серії А.

Раніше Роналду став героєм коміксів.

Джерело - Чемпіон.

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#Роналду, #Ювентус
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