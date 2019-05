Роналду вдарив свого сина чемпіонським кубком

Ювентус після матчу з Аталантою (1:1) провів церемонію нагородження за перемогу в Серії А.

Під час заходу нападник туринців Криштіану Роналду випадково вдарив свого сина чемпіонським кубком.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5