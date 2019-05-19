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Роналду визнали найціннішим гравцем сезону в Італії

Сьогодні 15:49 311 0
Роналду визнали найціннішим гравцем сезону в Італії

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду став найціннішим гравцем сезону 2018/19 в Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Серія, А визначила найкращого футболіста та інших лауреатів на основі даних Opta Sports і Netco Sports. Враховувались матчі у чемпіонаті Італії, Кубку та Суперкубку країни.

Роналду став найціннішим гравцем сезону, зігравши за Ювентус 30 матчів у Серії А, у яких забив 21 гол.

Також нагороди отримали наступні футболісти:

Найкращий воротар: Самір Ханданович (Інтер);

Найкращий захисник: Каліду Кулібалі (Наполі);

Найкращий півзахисник: Сергій Милинковіч-Савіч (Лаціо);

Найкращий нападник: Фабіо Квальярелла (Сампдорія);

Найкращий молодий футболіст: Ніколо Дзаньоло (Рома).

Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.

 

Джерело - Чемпіон.

#Роналду, #Ювентус
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