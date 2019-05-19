Роналду визнали найціннішим гравцем сезону в Італії

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду став найціннішим гравцем сезону 2018/19 в Італії.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Серія, А визначила найкращого футболіста та інших лауреатів на основі даних Opta Sports і Netco Sports. Враховувались матчі у чемпіонаті Італії, Кубку та Суперкубку країни.
Роналду став найціннішим гравцем сезону, зігравши за Ювентус 30 матчів у Серії А, у яких забив 21 гол.
Також нагороди отримали наступні футболісти:
Найкращий воротар: Самір Ханданович (Інтер);
Найкращий захисник: Каліду Кулібалі (Наполі);
Найкращий півзахисник: Сергій Милинковіч-Савіч (Лаціо);
Найкращий нападник: Фабіо Квальярелла (Сампдорія);
Найкращий молодий футболіст: Ніколо Дзаньоло (Рома).
Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.
Джерело - Чемпіон.