Нападник Роми Едін Джеко став автором однієї з найбезглуздіших симуляцій в історії Ліги чемпіонів.
У матчі-відповіді з Порту боснієць про щось поговорив із захисником суперника Пепе, після чого не знайшов кращого рішення, як впасти.
When Pepe creams 'fuck you' right in your face, it hurts. Fact. #PortoRoma #ChampionsLeague pic.twitter.com/SlzfZ50pwF— Emanuel Roşu (@Emishor) 6 марта 2019 г.
Ромі це не допомогло. У додаткових таймах команда вилетіла від Порту (1:3) з ЛЧ.
Нагадаємо, що Аякс розгромив Реал та вибив мадридців з Ліги чемпіонів.
Раніше Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ.
Джерело - Чемпіон.
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