Рефері не повірив боснійцю

Нападник Роми Едін Джеко став автором однієї з найбезглуздіших симуляцій в історії Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді з Порту боснієць про щось поговорив із захисником суперника Пепе, після чого не знайшов кращого рішення, як впасти.

Ромі це не допомогло. У додаткових таймах команда вилетіла від Порту (1:3) з ЛЧ.

Нагадаємо, що Аякс розгромив Реал та вибив мадридців з Ліги чемпіонів.

Раніше Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ.

Джерело - Чемпіон.

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