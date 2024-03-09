Тищенко - у топ-20 заключної гонки сезону на Кубку IBU

У масстарті-60 виступили 6 українців

Джерело - Чемпіон.

Чоловічим мас-стартом-60 закінчився 9 березня сезон етапів Кубку IBU.

Найкраще з українців виступив Артем Тищенко - 18 місце з одним промахом та відставанням від лідера +3:58,0.

Подіум став повністю норвежським: Сверре Дален Аспенс - 1 місце, Мартін Улдаль - 2-ге, Мартін Невланд - 3-тє.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Масстарт-60, чоловіки

9 березня

1. Сверре Дален Аспенс (2+0+1+1) 38:56,0

2. Мартін Улдаль (2+0+1+0) +22,6

3. Мартін Невланд (0+0+0+2) +31,4

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18. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:58,0

26. Роман Боровик (1+0+1+0) +5:09,0

28. Денис Насико (1+0+1+2) +5:26,8

30. Богдан Цимбал (0+1+1+2) +5:30,2

38. Руслан Ткаленко (3+2+2+1) +6:10,5

40. Дмитро Грущак (1+1+0+1) +6:17,1

Напередодні Юлія Городна стала 14-ю у масстарті, а Надія Бєлкіна завершила гонку 19-ю у спринті.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті Кубку світу в американському Солджер Голлоу. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024.