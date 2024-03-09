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Тищенко - у топ-20 заключної гонки сезону на Кубку IBU

У масстарті-60 виступили 6 українців
Сьогодні 18:15 56 0
Тищенко - у топ-20 заключної гонки сезону на Кубку IBU
Фото - ФБУ
#Артем Тищенко

Джерело - Чемпіон.

Чоловічим мас-стартом-60 закінчився 9 березня сезон етапів Кубку IBU.

Найкраще з українців виступив Артем Тищенко - 18 місце з одним промахом та відставанням від лідера +3:58,0.

Подіум став повністю норвежським: Сверре Дален Аспенс - 1 місце, Мартін Улдаль - 2-ге,  Мартін Невланд - 3-тє.

Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Масстарт-60, чоловіки
9 березня

1.  Сверре Дален Аспенс  (2+0+1+1)  38:56,0

2.  Мартін Улдаль  (2+0+1+0)  +22,6

3.  Мартін Невланд  (0+0+0+2)  +31,4

...

18.  Артем Тищенко  (0+0+0+1)  +3:58,0

26.  Роман Боровик  (1+0+1+0)  +5:09,0

28.  Денис Насико  (1+0+1+2)  +5:26,8

30.  Богдан Цимбал  (0+1+1+2)  +5:30,2

38.  Руслан Ткаленко  (3+2+2+1)  +6:10,5

40.  Дмитро Грущак  (1+1+0+1)  +6:17,1

Напередодні Юлія Городна стала 14-ю у масстарті, а Надія Бєлкіна завершила гонку 19-ю у спринті.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті Кубку світу в американському Солджер Голлоу. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024.

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