Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Бєлкіна стала 19-ю в спринті на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Надія з однією хибою на першому вогневому рубежі програла переможниці 1:32 хвилини. Одразу за нею прийшла Любов Кип'яченкова, яка також припустилась одного промаху.

Гонку виграла німецька біатлоністка Стефанія Шерер.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Спринт, жінки

08 березня

Стефанія Шерер (Німеччина, 0+0) 21:40.7 Гро Рандбі (Норвегія, 0+1) +13.2 Ошен Мішло (Франція, 1+0) +18.2 Маріон Візензартер (Німеччина, 0+0) +18.8 Маріт Скоган (Норвегія, 0+1) +20.4 Анна Андексер (Австрія, 0+0) +22.3

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19. Надія Бєлкіна (1+0) +1:32.1

20. Любов Кип'яченкова (0+1) +1:32.3

31. Юлія Городна (1+1) +2:01.2

49. Оксана Коваленко (1+0) +2:37.3

51. Ліля Стеблина (0+2) +2:45.9

Напередодні Бєлкіна фінішувала 35-ю в короткій індивідуальній гонці.

Раніше Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубка світу.