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Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті на Кубку IBU

Сьогодні 14:08 122 0
Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Бєлкіна стала 19-ю в спринті на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Надія з однією хибою на першому вогневому рубежі програла переможниці 1:32 хвилини. Одразу за нею прийшла Любов Кип'яченкова, яка також припустилась одного промаху.

Гонку виграла німецька біатлоністка Стефанія Шерер.

Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, жінки
08 березня
  1. Стефанія Шерер (Німеччина, 0+0) 21:40.7
  2. Гро Рандбі (Норвегія, 0+1) +13.2
  3. Ошен Мішло (Франція, 1+0) +18.2
  4. Маріон Візензартер (Німеччина, 0+0) +18.8
  5. Маріт Скоган (Норвегія, 0+1) +20.4
  6. Анна Андексер (Австрія, 0+0) +22.3

...

19. Надія Бєлкіна (1+0) +1:32.1
20. Любов Кип'яченкова (0+1) +1:32.3
31. Юлія Городна (1+1) +2:01.2
49. Оксана Коваленко (1+0) +2:37.3
51. Ліля Стеблина (0+2) +2:45.9

Напередодні Бєлкіна фінішувала 35-ю в короткій індивідуальній гонці.

Раніше Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи Кубка світу.

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