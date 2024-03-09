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Збірна України назвала склад на естафету Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті

Сьогодні 11:16 160 0
Збірна України назвала склад на естафету Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті

Джерело - suspilne.media.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну представлятимуть Анастасія Меркушина — Юлія Джима — Христина Дмитренко — Ірина Петренко.

Відзначимо, що найкращий результат даний склад показав на чемпіонаті світу в Новому Месті та етапі Кубка світу в Рупольдингу, де посів п'яті місця.

Гонка відбудеться сьогодні, 9 березня. Початок — о 21:15 за київським часом. 

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

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