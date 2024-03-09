Змагалися три наші представниці

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки виступили у спринті на восьмому етапі Кубку світу-2023/24 в американському Солджер Голлоу.

Найкращою серед наших стала Юлія Джима, яка потрапила до залікової зони завдяки 33-му місцю. Христина Дмитренко продемонструвала 55-й результат, Анастасія Меркушина завершила гонку 64-ю.

Нашим дівчатам не вдалося впоратися зі стрільбою. У Меркушиної - чотири промахи (по два на кожній стрільбі), у Дмитренко та Джими - по два (в обох стоячи).

Відмітимо, що Ірина Петренко і Анна Кривонос не змагалися у спринті. Попередньо вони мали брати участь у гонці, але на сайті IBU з'явилась інформація, що ці дівчата не стартуватимуть.

Перемогу святкувала Жюстін Бреза-Буше (Франція), другою стала норвежка Інгрід Тандреволл, а третьою - ще одна французька спортсменка Лу Жанмонно.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Солджер Голлоу (спринт, жінки)

9 березня

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 20:42.7

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0) +13.4

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +19.2

...33. Юлія Джима (0+2) +2:31.3

55. Христина Дмитренко (0+2) +3:18.6

64. Анастасія Меркушина (2+2) +3:41.2

Ірина Петренко і Анна Кривонос - не стартували

Змагання у США продовжуються жіночою естафетою та спринтом у чоловіків.

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.

Нагадаємо, українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу.