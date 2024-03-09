Головне
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 404
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 327
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 18232 4
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 294
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Вчора 17:09 5298
(Не)схожість із собою
Вчора 16:19 754
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Вчора 15:14 391
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Вчора 13:34 729
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Вчора 12:20 1042
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Вчора 12:02 13158 5
Прямі трансляції

Українок підвела стрільба у спринті на 8-му етапі Кубку світу

Змагалися три наші представниці
Сьогодні 01:20 114 0
Українок підвела стрільба у спринті на 8-му етапі Кубку світу
Фото - biathlon.com.ua
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки виступили у спринті на восьмому етапі Кубку світу-2023/24 в американському Солджер Голлоу.

Найкращою серед наших стала Юлія Джима, яка потрапила до залікової зони завдяки 33-му місцю. Христина Дмитренко продемонструвала 55-й результат, Анастасія Меркушина завершила гонку 64-ю.

Нашим дівчатам не вдалося впоратися зі стрільбою. У Меркушиної - чотири промахи (по два на кожній стрільбі), у Дмитренко та Джими - по два (в обох стоячи).

Відмітимо, що Ірина Петренко і Анна Кривонос не змагалися у спринті. Попередньо вони мали брати участь у гонці, але на сайті IBU з'явилась інформація, що ці дівчата не стартуватимуть.

Перемогу святкувала Жюстін Бреза-Буше (Франція), другою стала норвежка Інгрід Тандреволл, а третьою - ще одна французька спортсменка Лу Жанмонно.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Солджер Голлоу (спринт, жінки)
9 березня

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 20:42.7

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0) +13.4

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +19.2

...33. Юлія Джима (0+2) +2:31.3

55. Христина Дмитренко (0+2) +3:18.6

64. Анастасія Меркушина (2+2) +3:41.2

Ірина Петренко і Анна Кривонос - не стартували

Змагання у США продовжуються жіночою естафетою та спринтом у чоловіків.

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.

Нагадаємо, українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 13158 5
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 3152
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 13281 5
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 1382
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 5298
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 18232 4
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37310
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357526
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19636 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46933 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29560 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39209