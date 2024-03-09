Городна фінішувала 14-ю в масстарті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Українка Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Юлія з однією хибою на вогневому рубежі програла переможниці понад дві хвилини. Для Городної це другий особистий результат на Кубку IBU. Найкращим результатом українки є дев'яте місце у спринті в німецькому Арберу.

Гонку виграла французька біатлоністка Анаель Бонду.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Масстарт, жінки

9 березня

Анаель Бонду (Франція, 0+1+0+0) 34:01.8 хвилини Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+2) +53.5 Емілі Шуманн (Німеччина, 0+1+0+1) +55.1

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14. Юлія Городна (Україна, 0+0+1+0) +2:12.0

39. Надія Бєлкіна (Україна, 2+1+2+1) +4:14.9

42. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+1+0) +4:30.9

48. Оксана Коваленко (Україна, 0+1+1+2) +4:53.1

49. Любов Кип'яченков (Україна, 1+0+2+2) +4:57.3

Напередодні Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті.

Сезон Кубка IBU закриватиме чоловічій масстарт-60. Початок — о 14:15 за київським часом.

Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.