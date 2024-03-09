Городна фінішувала 14-ю в масстарті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Українка Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.
Юлія з однією хибою на вогневому рубежі програла переможниці понад дві хвилини. Для Городної це другий особистий результат на Кубку IBU. Найкращим результатом українки є дев'яте місце у спринті в німецькому Арберу.
Гонку виграла французька біатлоністка Анаель Бонду.
- Анаель Бонду (Франція, 0+1+0+0) 34:01.8 хвилини
- Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+2) +53.5
- Емілі Шуманн (Німеччина, 0+1+0+1) +55.1
Напередодні Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті.
Сезон Кубка IBU закриватиме чоловічій масстарт-60. Початок — о 14:15 за київським часом.
Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.