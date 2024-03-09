Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 492
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 197
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 124
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 145
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 876 3
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 1188
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 577
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 26438 6
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 540
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 417
Прямі трансляції

Городна фінішувала 14-ю в масстарті на Кубку IBU

Сьогодні 13:16 137 0
Городна фінішувала 14-ю в масстарті на Кубку IBU
#Юлія Городна

Джерело - Чемпіон.

Українка Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24, який триває в австрійському Обертілліаху.

Юлія з однією хибою на вогневому рубежі програла переможниці понад дві хвилини. Для Городної це другий особистий результат на Кубку IBU. Найкращим результатом українки є дев'яте місце у спринті в німецькому Арберу.

Гонку виграла французька біатлоністка Анаель Бонду.

Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Масстарт, жінки
9 березня
  1. Анаель Бонду (Франція, 0+1+0+0) 34:01.8 хвилини
  2. Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+2) +53.5
  3. Емілі Шуманн (Німеччина, 0+1+0+1) +55.1
...
14. Юлія Городна (Україна, 0+0+1+0) +2:12.0
39. Надія Бєлкіна (Україна, 2+1+2+1) +4:14.9
42. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+1+0) +4:30.9
48. Оксана Коваленко (Україна, 0+1+1+2) +4:53.1
49. Любов Кип'яченков (Україна, 1+0+2+2) +4:57.3

Напередодні Бєлкіна фінішувала 19-ю в спринті.

Сезон Кубка IBU закриватиме чоловічій масстарт-60. Початок — о 14:15 за київським часом.

Раніше тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету восьмого етапу Кубку світу-2024 у Солт-Лейк-Сіті, США.

Коментарі ()
Популярне зараз
(Не)схожість із собою (Не)схожість із собою 1081
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4903
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1188
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26438 6
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 6235
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну 1090
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29810
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46945 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34397
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360217 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45064
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19643 1